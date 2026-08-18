Algunos perros llevan una cinta amarilla en su collar: qué significa y por qué lo recomiendan los veterinarios y adiestradores caninos

Cada vez es más habitual encontrarse con perros por la calle con collares luminosos, prendas de ropa para protegerse del frío o la lluvia e incluso diferentes accesorios para hacer más ‘chic’ sus paseos. Sin embargo, hay un elemento que parece estar de moda porque son muchos los dueños que se han sumado a esta aparente tendencia. Se trata de una cinta amarilla atada al collar, al arnés o a la correa. Aunque pueda parecer un simple adorno, tiene un significado concreto y conviene conocerlo, especialmente si nos cruzamos con uno de estos animales durante un paseo.

La cinta amarilla es una señal para pedir espacio. No significa necesariamente que el perro sea agresivo, peligroso o que pueda atacar. Al contrario, en muchos casos se utiliza para evitar precisamente que el animal se vea sometido a una situación incómoda o estresante.

Qué significa la cinta amarilla en el collar de un perro

La conocida como cinta amarilla funciona como una advertencia visual que permite al propietario comunicar rápidamente que su perro necesita mantener cierta distancia durante el paseo.

Puede colocarse en el collar, el arnés o incluso en la correa para que resulte visible. Su objetivo es evitar acercamientos inesperados que puedan generar miedo, estrés o una reacción del animal.

Por eso, encontrarse con un perro que lleva esta señal no debe interpretarse automáticamente como que se trata de un animal agresivo. Las causas por las que un perro puede necesitar espacio son muy variadas.

Puede ser un perro recién adoptado que todavía está adaptándose a su nueva familia y entorno, un animal que está recibiendo entrenamiento o uno que se siente inseguro cuando se acercan personas desconocidas.

También puede utilizarse cuando el perro está enfermo, siente dolor o se encuentra recuperándose de algún tratamiento veterinario. En estas circunstancias, una caricia o un contacto inesperado puede resultar especialmente molesto y provocar una reacción que, fuera de contexto, podría malinterpretarse.

Estas son las razones por las que un perro puede llevar una cinta amarilla

No existe una única razón para utilizar esta señal. Entre las situaciones más habituales se encuentran:

Perros en entrenamiento que están aprendiendo a relacionarse con personas o animales.

Animales recién adoptados que todavía están en proceso de adaptación.

Perros que sienten miedo o inseguridad ante desconocidos.

Animales que están recuperándose de una operación o tratamiento veterinario.

Perros que sufren dolor o sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

Animales que reaccionan con nerviosismo ante otros perros.

Perros mayores que tienen una menor tolerancia a determinados acercamientos o juegos bruscos.

La edad también puede ser un factor importante. Un perro anciano puede sentirse incómodo ante movimientos repentinos o juegos demasiado intensos, mientras que otros animales pueden ponerse nerviosos simplemente cuando otro perro se acerca demasiado.

Qué hacer si nos encontramos con un perro con una cinta amarilla

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La señal funciona como una forma rápida de comunicación entre el propietario y el resto de personas que comparten el espacio público. Por eso, lo recomendable es respetar la distancia y no acercarse al animal sin permiso.

Si se trata de otro perro, también conviene evitar que ambos se aproximen directamente. El dueño del animal que lleva la cinta podrá decidir si el encuentro es adecuado o si necesita mantener la distancia.

La cinta amarilla, además, no sustituye a la responsabilidad del propietario, que debe continuar controlando al animal durante el paseo y evitar situaciones que puedan suponer un riesgo.

La iniciativa se ha popularizado a través de proyectos como Yellow Dog Project, que buscan precisamente facilitar la comunicación y concienciar sobre la necesidad de respetar el espacio de determinados perros.

Por tanto, la próxima vez que aparezca un perro con una cinta amarilla durante un paseo, no hay que asumir que se trata de un animal peligroso. Es una señal para mantener la distancia y darle espacio, algo que puede ayudar a prevenir situaciones incómodas tanto para el perro como para las personas y otros animales que se encuentran a su alrededor.