Daniel, electricista autónomo cuenta lo que gana trabajando en España: «1.562 € en un día, pero el beneficio es de 209 € sin la cuota de autónomos»

Los oficios cualificados como albañilería, fontanería o labores de electricidad están sufriendo una falta de relevo generacional. Esta falta de personal provoca que los escasos profesionales que hay en el sector tengan demasiada demanda de trabajo y los costes de las actividades aumenten. Los casos de profesionales cualificados contando sus experiencias y situación en el sector no dejan de repetirse en redes sociales.

Casos como el de Daniel, electricista autónomo conocido en redes sociales como @constructip, que ha mostrado en una publicación de redes sociales la cantidad de dinero que le queda después de impuestos en un día trabajado. En su caso, cuenta en Instagram el caso de un día en particular donde factura 1.562 euros para llevarse de beneficio 209 euros sin contar la cuota de autónomos.

¿Por qué «pierde» tanto dinero de la facturación?

En su propio video publicado en la red social de Instagram, Daniel detalló cómo se desvanece poco a poco el dinero facturado a lo largo de un día de trabajo.

Su facturación inicial era de 1562,54 euros; a ese valor se le resta el Impuesto por Valor Añadido (IVA), es decir, un 21%, que equivale a 271,14 euros. La cifra se reduce a 1291,40 euros. Su gran gasto son los gastos operativos destinados a la compra de materiales instalados (como una vitrocerámica y un hidromasaje) y el gasoil para los desplazamientos. Esto le deja con un margen bruto de 279,40 euros.

Esto no es todo; de esa cantidad Hacienda retiene un 25% en concepto de IRPF (69,85 euros), dejándole un beneficio neto del día de 209,55 euros sin contar la cuota de autónomos, el seguro de responsabilidad civil, la compra, amortización, seguro y mantenimiento de la furgoneta y el coste de las vacaciones y los días de baja, donde el autónomo no genera ingresos, pero sí paga gastos fijos.

Muchos de los comentarios de su video son de otros autónomos, como fontaneros, carpinteros y mecánicos, que comparten la misma situación. Denuncian que la sociedad piensa que los profesionales de los oficios «se hacen ricos» porque ven facturas altas, pero sin entender los costes reales.