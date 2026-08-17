Emanuele, fontanero italiano trabajando en España, revela su sueldo: «He trabajado 12 horas y he facturado 2.540 euros»

El relevo generacional en muchos sectores básicos está siendo un problema cada vez más real. La falta de profesionales cualificados en sectores como la fontanería ha provocado que los precios por servicios de esta índole se hayan encarecido y que a su vez sea más difícil resolver urgencias. Esta situación también despierta interés en muchas personas que lo ven como una oportunidad de empleo debido a los altos sueldos que hay por el exceso de demanda de trabajo.

Emanuele Armeli Moccia, un fontanero italiano autónomo afincado en Valencia, se ha viralizado en redes sociales (TikTok) al revelar que en un solo día de trabajo de 12 horas facturó la cantidad de 2.540 euros en una instalación compleja que abarcaba desde el contador hasta la reforma del baño.

El día a día de un fontanero

Emanuele comenta en su perfil de TikTok experiencias y reflexiones que tiene acerca de su sector, la fontanería. En muchos videos de su repertorio, se sincera acerca de lo que cobra en bruto por trabajos específicos que realiza, donde los internautas se impresionan de los altos ingresos que genera al día.

El fontanero de origen italiano confiesa en una de sus publicaciones que hay días en los que factura 2.500 euros por sus servicios y otros 900. Además, suma a sus declaraciones y recalca que a ese importe tiene que descontar mucho dinero proveniente de costes operativos, impuestos, seguridad social y materiales, es decir, no es un beneficio neto directo.

El autor no pretende esconder la realidad de que se «cobra bastante» diariamente. Achacando el hecho a que, si eres buen profesional, trabajas correctamente y el negocio es tuyo, es algo lógico cobrar bien. Sus argumentos se fundamentan en que la fontanería es un servicio básico: «Tú no puedes vivir en un piso donde no hay agua corriente, es imposible, es una necesidad».

La escasez de fontaneros en España

La escasez de profesionales cualificados en España no es un secreto para nadie. Emanuele comenta que muchos días tiene que trabajar 12 horas y aun así no es capaz de cubrir toda la demanda que hay en clientes. También cuenta el relato de muchas personas que se han interesado por las condiciones favorables del sector, pero que no pueden adentrarse porque los cursos de fontanería son «caros y duran mucho».

El fontanero afincado en Valencia ha reiterado en múltiples publicaciones que la escasez de fontaneros se debe a la falta de relevo generacional, ya que las nuevas generaciones rechazan un oficio considerado exigente y duro.