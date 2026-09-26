Restauran una casa rural de 295 m2 con una enorme finca al lado de La Coruña y la venden totalmente equipada por solo 255.000 €

En los pueblos todavía quedan casas baratas, pero en La Coruña hay ofertones que escapan de toda lógica. Aquí hay viviendas baratas, con terrenos gigantes, bodega, porche y cocina equipada. Y todo por un precio que en otras ciudades no puedes ni soñar.

Es el caso de una propiedad anunciada en Aldeas Abandonadas por 255.000 euros, situada, según la inmobiliaria, a unos 25 minutos de La Coruña. La casa está restaurada y se vende con la cocina equipada y el salón-comedor amueblado, aunque parte del interior sigue pendiente de distribuir.

Pero lo más sorprendente es que la finca dispone de 8.343 metros cuadrados sin contar la construcción, mientras que la casa dispone de 295 metros cuadrados. Por ese precio puedes vivir en una vivienda de dos plantas, con anexo de piedra y porche.

Lo mejor de la casa de 295 metros cuadrados en un pueblo de La Coruña

La planta baja reúne buena parte de los espacios ya acondicionados de la casa. Con aproximadamente 110 metros cuadrados, dispone de cocina, salón-comedor, un baño completo y una bodega que puedes utilizar para tus reuniones con familia y amigos.

De hecho, la cocina viene totalmente equipada con muebles y electrodomésticos, además de una lareira tradicional gallega. Conserva la vivienda de piedra, lo que le da un carácter propio frente a otras construcciones más recientes.

El salón-comedor también está amueblado, mientras que la bodega cuenta con mostrador, taburetes, botelleros y fregadero. Y todo esto por sólo 255.000 euros.

Qué oportunidades tienes si compras una casa rural en un pueblo de La Coruña

Una de las ventajas de irte a vivir a un pueblo de la España rural es que puedes diseñar tu mudanza a tu gusto. En este caso, los dormitorios todavía no están construidos.

La planta superior tiene unos 75 metros cuadrados y permanece diáfana, de modo que su distribución dependerá de las obras que acometa el comprador. Todo depende de tus necesidades.

Aun así, desde la inmobiliaria sí que recomiendan crear un dormitorio principal con baño propio, dos habitaciones más pequeñas y un segundo cuarto de baño para dar servicio a estas últimas. Es una posibilidad de aprovechamiento del espacio, no la configuración actual de esta altura.

Por el lado sur, la vivienda conecta con otra construcción de piedra de unos 65 metros cuadrados. Este anexo también está sin dividir y permitiría estudiar una ampliación de las habitaciones o reservar una zona para trabajar, instalar una sala de ocio o disponer de otro salón.

Un pueblo gallego vende una vivienda de más de 8.000 metros cuadrados por 255.000 euros

En la fachada orientada al este destaca el porche de 45 metros cuadrados, sostenido por columnas de cantería y cubierto con un tejado de vigas de madera. Es el espacio exterior cubierto de la propiedad y uno de sus elementos arquitectónicos más reconocibles.

Pero lo más importante de la finca es que dispone de 8.343 metros cuadrados sin tener en cuenta la vivienda. ¿Te imaginas tener todo ese espacio para pasear por las mañanas?

Eso sí, un aspecto negativo es que el inmueble tiene calificación energética G, por lo que es un aspecto a mejorar de la vivienda. Si quieres adquirirla, nuestra recomendación es que vayas con un arquitecto antes de lanzarte a comprarla.