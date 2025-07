Parece una errata pero no lo es: el pueblo valenciano a 50 minutos de la playa con casas enormes por 16.000€

La masificación y la inflación en el coste de la vivienda está provocando que vivir en ciudades marítimas como Valencia o en cualquiera de sus pueblos con playa sea casi imposible. Sin embargo, todavía queda algún chollazo al que aferrarse y donde vivir a un paseo de zonas como Gandía o Jávea.

Cuando los precios de las casas son tan elevados, lo mejor que podemos hacer los españoles es ser originales. Por ello, una alternativa inexplorada para vivir en la playa es mudarse a un pueblo sin mar. ¿Qué sentido tiene esto?

Hay pueblos valencianos que teóricamente no tienen playa en su término municipal, pero que en la práctica están a poco más de media hora en coche del mar.

Bocairente es un ejemplo claro de ello. El precio de la vivienda allí está por los suelos, pero es uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana y en 50 minutos puedes estar bañándote en las playas de Gandía.

¿Por qué comprar una casa en Bocairente si quieres vivir cerca de la playa?

Bocairente es uno de los pueblos más espectaculares de Valencia. Enclavado en la Valle de Albaida, en el sur de la provincia, es el lugar perfecto para moverte en coche entre las playas de Gandía, Jávea y Denia. En menos de una hora estarás en ella.

No obstante, no deja de ser un municipio de poco más de 4.000 habitantes y geográficamente se considera de interior, por lo que el coste de comprar una casa todavía no es tan elevado.

Por ejemplo, según el portal inmobiliario Idealista, el precio metro del metro cuadrado en Bocairente es de 626 euros. Además, en el último año ha disminuido un 0,5%.

Es decir, si quieres comprarte una casa de 100 metros cuadrados en Bocairente y hacer escapadas a la playa siempre que quieras, vas a tener que gastarte más o menos unos 60.000 euros.

Eso sí, esto sólo es una aproximación. La realidad es que si sabes dónde buscar hay chollazos todavía mayores.

El pueblo valenciano cerca del mar con casas más baratas que un coche

Con 16.000 euros en la mayoría de lugares de España no podrías ni soñar con pagar una casa. De hecho, no sería suficiente ni para pagar la entrada o comprarte un coche de primera mano.

Sin embargo, en Bocairente esa es la cantidad que van a pedirte por adquirir una vivienda en el centro de cuatro habitaciones y 178 metros cuadrados. Es importante destacar que necesita una reforma.

Aun así, adquirir una vivienda preparada para entrar a vivir en pleno barrio medieval no es mucho más caro. Hay una casa de 149 metros cuadrados y dos habitaciones por 38.000 euros.

El pueblo donde comprar una mansión cerca de la playa sin precios millonarios

Si ya tenías preparada una cantidad considerable de dinero sabedor del alto coste de la vivienda en la playa, una buena opción sigue siendo Bocairente. En vez de un pequeño apartamento, vas a poder vivir en una mansión.

Por ejemplo, por 895.000 euros vas a poder comprar una finca rústica de 1.888 metros cuadrados y 12 habitaciones en las faldas de la Sierra de Mariola. Perfecta como inversión familiar.

Si te conformas con una casa señorial del siglo XIX, de 10 habitaciones y 1.000 metros cuadrados, vas a poder adquirirla por 388.000 euros. Menos que una vivienda de 90 metros cuadrados en Madrid.