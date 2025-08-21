Llega a Madrid la tienda que va a reventar a IKEA y Zara Home: ya hay fecha y sitio

Madrid suma un nuevo fichaje a su red de tiendas y marcas que todos queremos visitar. Y en esta ocasión no estamos hablando de un nombre cualquiera: Mango Home, la línea de decoración de la popular firma de moda, prepara su desembarco en la capital. Un movimiento que muchos ya comparan con lo que supuso en su día la llegada de Zara Home o la confirmación de de IKEA como rey absoluto de los hogares.

La noticia saltó hace unas semanas en el centro comercial Moraleja Green, en Alcobendas, donde un gran escaparate anunciaba la apertura de la primera tienda independiente de Mango Home en Madrid. Poco después, un vídeo difundido en Instagram por los vecinos de la zona acabó de avivar la expectación. Desde entonces, los comentarios y las ganas de conocer el nuevo espacio no han parado de crecer y ya se baraja una fecha aunque no concreta para la apertura. La idea es abrir esta tienda de Mango Home en Madrid a finales de 2025. Y no vendrá sola. En el mismo periodo, Mango planea abrir también locales en Bilbao y Zaragoza. Una apuesta clara por convertir su división de hogar en un rival directo de las grandes cadenas que, hasta ahora, parecían intocables.

Una tienda exclusiva llega a Madrid

No hablamos de una simple sección dentro de una tienda de moda, sino de un espacio propio. En Alcobendas abrirá la primera tienda independiente de Mango Home en Madrid. Una superficie pensada para mostrar todas las colecciones de decoración de la marca, con ambientes completos que permitan imaginar cómo quedarían en cualquier casa.

El lugar elegido, Moraleja Green, no es casual. Este centro comercial se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan moda y restauración en un entorno más exclusivo, lejos del bullicio de otras zonas. En ese contexto, Mango pretende acercar su estilo mediterráneo y contemporáneo a un público que valora tanto la estética como la calidad.

El precedente de Barcelona, todo un éxito

El paso previo lo dieron en Barcelona en abril de 2024. Allí inauguraron en plena Diagonal su primera tienda física dedicada al hogar. Un local de unos 400 metros cuadrados que se llenó de clientes desde el primer día. La acogida fue tan buena que ya tienen previsto abrir otro espacio en la misma ciudad.

Ese estreno sirvió como fase de pruebas. La firma comprobó que existía demanda y que su propuesta encajaba con quienes buscan decorar su casa con piezas actuales pero con un toque cálido y artesanal. Desde textiles hasta vajilla pintada a mano, pasando por iluminación o fragancias. En definitiva, un catálogo muy completo que ahora llegará también a Madrid para alegría de los fieles clientes de Mango. Adoran su moda y ahora también van a poder disfrutar de sus colecciones para el hogar.

Un catálogo que no deja de crecer

Cuando Mango lanzó su línea de hogar en 2021, apenas contaba con un millar y medio de referencias. Hoy son muchas más. En 2025 esperan alcanzar los 6.000 productos, con dos colecciones al año para mantener vivo el interés. Eso significa que en la tienda de Alcobendas se podrá encontrar de todo: menaje, lámparas, textiles para todas las habitaciones, pequeños objetos decorativos e incluso una colección para bebés y niños.

Un dato interesante es que más del 60% de los artículos se fabrican en Europa. Y muchos se producen con técnicas tradicionales: vidrio soplado, bordados manuales, cerámica pintada a mano… un guiño a la artesanía que la firma quiere mantener como seña de identidad. Además, Mango ha preparado colaboraciones con talleres locales, tal y como es el caso de Mantas Ezcaray o Yutes, con el fin de poder ofrecer piezas únicas.

La estrategia: competir con los grandes

El salto al mundo de la decoración no es nuevo en la moda. Zara lo hizo hace años con su división Home y H&M apostó por una línea más económica para llegar a todos los bolsillos. Ahora Mango se suma con un modelo intermedio: diseño cuidado, materiales de calidad y un estilo atemporal, pero sin disparar los precios.

Es ahí donde encontramos gran parte de su atractivo. No desea ser tan masivo como IKEA ni tan exclusivo como algunas firmas de lujo, sino poder estar en ese terreno medio que los consumidores aprecian cada vez más. Algo que les sirva para darle personalidad a su casa sin arruinarse en el intento.

Un 2025 cargado de aperturas

Lo de Madrid es sólo el principio. La compañía tiene en marcha un plan estratégico que prevé abrir 500 nuevas tiendas en todo el mundo antes de 2026, de las cuales una parte importante estará dedicada a la línea de hogar. En España, además de Alcobendas, están confirmadas aperturas en Bilbao y Zaragoza, más el otro local en Barcelona.

Todo esto apunta a que Mango quiere consolidarse como una alternativa real frente a los gigantes que hasta ahora dominaban el mercado de la decoración. Y lo hace en un momento en el que la este comercio vive un auge: la pandemia y el teletrabajo dejaron claro que la gente quiere invertir en su casa y convertirla en un lugar cómodo y estético.