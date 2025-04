De vajillas a textil de casa: llega Mango Home y no podrás resistirte con todo lo que tiene para tu hogar

Es fácil enamorarse de una casa cuando está decorada con mimo, con piezas que no sólo embellecen el espacio, sino que también cuentan una historia. Y justo eso es lo que ha conseguido Mango con su línea de decoración: Mango Home. Para la firma, ya no se trata tan sólo de vestirnos bien, sino también de vestir nuestros espacios con ese estilo mediterráneo tan característico de la marca. Así, laapertura de la primera tienda física de Mango Home ha hecho que todos los ojos se centren en sus propuestas, y no es para menos.

Instalada en pleno corazón de Barcelona, esta tienda de Mango Home es un verdadero paraíso para los amantes de la decoración. Desde vajillas artesanales hasta mantas de lujo, la nueva colección apuesta por el diseño sostenible, la calidad y una estética muy cuidada, en la que los tonos cálidos y los materiales naturales lo invaden todo. Es imposible salir de allí sin ganas de renovar el salón, el baño o incluso el dormitorio infantil. Cada rincón invita a imaginar una casa más acogedora y con estilo. Pero lo que hace verdaderamente especial esta colección es su cuidada selección de piezas que combinan lo artesanal con lo contemporáneo. En sus 400 metros cuadrados de exposición, Mango Home ha conseguido un equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño, apostando por materiales nobles, detalles hechos a mano y una paleta de colores que transforma la sobriedad en calidez. Y lo mejor: este es solo el comienzo, porque la marca ya ha confirmado que abrirá más tiendas en ciudades como Madrid, Bilbao y Zaragoza a lo largo de 2025.

La nueva tienda física de Mango Home en Barcelona

Ubicada en la Avenida Diagonal 586, en una de las zonas más transitadas de Barcelona, la primera tienda física de Mango Home es una auténtica declaración de intenciones. No es sólo un punto de venta, es un espacio para inspirarse y soñar con una casa más bonita. Dividida por ambientes, la tienda permite recorrer diferentes espacios del hogar: salón, cocina, dormitorio, baño… incluso hay una preciosa sección para bebés y niños. Cada pieza está cuidadosamente dispuesta, como si fuera parte de una casa real, lo que hace aún más fácil imaginarla en la propia.

Además, una de las grandes apuestas de esta tienda es la sostenibilidad. Desde textiles naturales hasta vajillas de terracota pintadas a mano, todo invita a consumir con conciencia. La iluminación, los aromas y la música suave hacen de la visita toda una experiencia sensorial. Y si algo queda claro al salir de allí, es que Mango ha conseguido lo que parecía difícil: que su colección para el hogar sea tan deseada como sus líneas de moda.

Una decoración que se inspira en el Mediterráneo

El estilo que propone Mango Home no sigue tendencias fugaces, sino que se basa en la reinterpretación de lo clásico con una mirada contemporánea. La inspiración mediterránea se respira en los materiales (maderas, algodones, vidrio soplado, cerámica) y en los colores: terracotas, verdes oliva, tonos arena y blancos rotos dominan la colección. Todo transmite calma y armonía, justo lo que se busca en un hogar.

Pero además de ser estéticamente impecable, esta línea también apuesta por lo práctico. Muchas piezas pueden lavarse en lavavajillas, los textiles son duraderos y las lámparas tienen un diseño versátil. Hay un claro homenaje a la artesanía (bordados a mano, tejidos bouclé, vajillas esmaltadas) que demuestra que lo hecho con mimo nunca pasa de moda. Y en un momento en el que cada vez se valora más la decoración con alma, Mango ha sabido dar con la tecla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mango Home (@mangohomecollection)

5 novedades de la tienda de Mango Home que no pueden faltar en tu hogar

Aunque elegir sólo unas pocas piezas sea complicado, hay cinco artículos que están conquistando a todos los visitantes de la tienda y que resumen muy bien el espíritu de la colección:

Plato de terracota pintado a mano

Hecho en Portugal y con un acabado artesanal, este plato no solo es bonito, sino también resistente. Disponible en diferentes diseños, su estilo rústico pero elegante lo convierte en el centro de atención de cualquier mesa. Es compatible con lavavajillas y tiene un precio asequible: 12,99 euros por unidad.

Jarrón de vidrio soplado

Con un diseño trabajado y líneas que recuerdan a piezas antiguas, este jarrón de 59,99 euros es perfecto para dar un toque sofisticado a cualquier rincón. El vidrio soplado, con sus pequeñas imperfecciones, aporta ese carácter único que solo se consigue a través de la técnica artesanal.

Funda nórdica bordada a mano

Para quienes buscan renovar su dormitorio, esta funda nórdica en algodón 100% con bordados de organza es una opción ideal. Disponible en varios tamaños, con precios que van desde 69,99 hasta 99,99 euros, aporta textura, elegancia y comodidad.

Plato de gres con ondas

Disponible en varios colores (rosa, verde, azul, amarillo), este plato tiene un diseño floral que destaca por su sencillez y originalidad. Se puede combinar con otras piezas de la colección para crear una mesa desenfadada pero estilosa. El plato llano cuesta 9,99 euros, y el de postre, 7,99 euros.

Manta textura bouclé

Esta manta de calidad premium, fabricada en Italia, contiene un 60% de lana de alpaca, lo que la hace suave, cálida y lujosa. Disponible en varios colores, es perfecta para el sofá o los pies de cama. Tiene un precio de 89,99 euros.

Más piezas que te van a enamorar

Pero la colección no se queda ahí. Aquí van otros artículos destacados que puedes encontrar en Mango Home y que están arrasando entre los fans de la decoración:

Mantel de algodón a cuadros: con un aire campestre que nunca pasa de moda. Precio: 39,99 €.

con un aire campestre que nunca pasa de moda. Precio: 39,99 €. Bowl de borosilicato con líneas de color: ideal para postres o frutas. Precio: 9,99 €.

ideal para postres o frutas. Precio: 9,99 €. Cesta de algas natural: funcional y bonita, perfecta para el baño o el salón. Precio: 29,99 €.

funcional y bonita, perfecta para el baño o el salón. Precio: 29,99 €. Funda de cojín multicolor a rayas : para darle vida al sofá o la cama. Precio: 17,99 €.

: para darle vida al sofá o la cama. Precio: 17,99 €. Jarra de agua de borosilicato: minimalista, elegante y práctica. Precio: 12,99 €.

Nuevas tiendas de Mango Home en 2025

Y si esta primera tienda en Barcelona ya ha sido un éxito, lo mejor está por llegar. Mango ha anunciado que a lo largo de 2025 abrirá cuatro nuevas tiendas físicas dedicadas exclusivamente a la línea Mango Home en ciudades como Madrid, Bilbao, Zaragoza y una segunda en la capital catalana. La expansión no solo responde a la buena acogida de esta primera tienda, sino también al creciente interés del público por convertir sus hogares en espacios más personales y bonitos.

Cada nueva apertura promete mantener el mismo espíritu cálido, artesanal y sostenible. Y viendo el nivel de detalle y estilo de esta primera colección, no cabe duda de que Mango ha sabido abrir una puerta nueva al mundo de la decoración.