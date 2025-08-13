Calderón responde al ‘aplauso’ de Marc Casadó: «Pues otro para él»

La polémica en torno al fichaje frustrado de José Manuel Calderón por el Gimnàstic de Tarragona sigue dando de qué hablar, ahora con la reacción a lo sucedido por el propio andaluz tras conocer la respuesta de un jugador de la primera plantilla del Barça como es Marc Casadó. El centrocampista, que se encontraba sin equipo tras desvincularse del Córdoba CF, vio cómo la operación con el club tarraconense se desmoronaba en apenas 24 horas, después de que saliera a la luz un vídeo suyo de 2024 insultando a los catalanes. Entre las reacciones a la decisión del Nàstic destacó la de Casadó que aplaudió públicamente la medida a través de sus redes sociales, algo contra lo que Calderón no tardó en responder: «Pues otro para él».

El Nàstic había anunciado la incorporación de Calderón por una temporada con opción a otra, apenas un día después de oficializarse su salida del Córdoba. Sin embargo, la operación se truncó de forma fugaz. La presión ejercida por aficionados del equipo catalán, que difundieron en redes sociales las declaraciones no muy lejanas del jugador contra Cataluña, llevó al club a dar marcha atrás.

En un comunicado oficial, la entidad tarraconense explicó que «ha decidido no formalizar el fichaje previamente anunciado» por considerar que cualquier incorporación debe estar alineada con los valores de «respeto, unión y responsabilidad social». El club lamentó las molestias causadas y reafirmó su compromiso de confeccionar la mejor plantilla para la temporada 2025-2026.

El vídeo que provocó la ruptura del acuerdo corresponde a las celebraciones del Córdoba por su ascenso a Segunda División en la temporada 2023-2024, tras eliminar al Barça Atlètic en una eliminatoria cargada de tensión. Durante un directo en Instagram, Calderón pronunció la frase: «Me cago en los muertos de todos los catalanes».

La repercusión fue inmediata y, en junio de 2024, el futbolista pidió disculpas públicamente: «Pido perdón a toda la gente de Barcelona y a todos los catalanes por mis actos durante el directo. Estaba en medio de la euforia del momento y mis comentarios no reflejan mis verdaderos valores. Respeto a todo el mundo y lamento profundamente cualquier malentendido».

El aplauso de Casadó por el despido de Calderón

😱 CALDERÓN RESPONDE A MARC CASADÓ. ‼️ El jugador culé aplaude la decisión del Nàstic de no ficharle por sus comentarios… … y José Calderón le devuelve los aplausos. pic.twitter.com/L9uxF5kWze — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2025

Tras la cancelación de su fichaje por el Nàstic, Calderón volvió a disculparse, esta vez en el programa El Chiringuito: «Estoy un poco jodido, en shock, pero asumiendo las consecuencias. Aquí en Andalucía es una expresión que no nos tomamos con tanta repercusión, pero entiendo que a mucha gente le molestó. Tengo familia y amigos catalanes y no fue mi intención ofender».

Pese a las explicaciones, Marc Casadó reaccionó al comunicado del Nàstic con un emoji de aplausos en Instagram, lo que Calderón interpretó como una respuesta directa: «Yo me equivoqué en su momento y él lo ha comentado con un aplauso, pues un aplauso para Marc Casadó también y ya está».