Casadó se mofa de su vídeo pitando el himno del Madrid en la final de Copa: «No se puede decir que sea anti»

Marc Casadó silbó al himno del Real Madrid. El mediocampista azulgrana se ha convertido en el centro de la polémica tras admitir entre risas que abucheó el cántico de la entidad blanca durante la última final de la Copa del Rey. El canterano del Barça reconoció los hechos en el podcast ‘La Sotana’, donde el jugador habló sin tapujos sobre su relación con el club blanco y el Espanyol. «No se puede decir que sea anti, que si no nos regañan… Pero no son los equipos que mejor me caen», reconoció Casadó, dejando clara su poca simpatía hacia ambos equipos.

Durante la charla, uno de los colaboradores le recordó un vídeo en el que se le veía silbando el himno madridista antes del partido. El chico dijo: «Hay unas imágenes donde se ve que, presuntamente, silbas el himno». Casadó se mofó y no dudó en responder sin pelos en la lengua: “Presuntamente, no. Se veía en el vídeo”. La escena provocó risas entre el propio futbolista y los presentes en el estudio, y terminó con algunos asistentes coreando cánticos despectivos hacia el club de Chamartín, como el «Put* Real Madrid».

🤯 CASADÓ admite en un podcast que PITÓ el HIMNO madridista… … y el público canta ‘P*TA REAL MADRID’. Sus palabras en La Sotana, en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/q1c9A2rjNO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2025

El Barcelona ya provocó al Madrid este curso

Pero no es la primera vez que sucede esta temporada. En el último Clásico liguero, el Barça se impuso al Real Madrid en un vibrante 4-3, pero la verdadera polémica surgió después del pitido final, cuando varios futbolistas azulgranas desataron una auténtica ola de comentarios provocadores en redes sociales, dejando claro que la rivalidad va mucho más allá del terreno de juego.

Lamine Yamal, la gran promesa del Barça y goleador en el Clásico, fue uno de los primeros en avivar la llama. Nada más acabar el partido, el joven delantero publicó en Instagram una foto celebrando su gol, acompañada del mensaje: «Mm, Ryan vacunó (dadle like a esta también)», junto a un emoji sarcástico.

Este comentario iba directamente dirigido a Jude Bellingham y Sergio Ramos, quienes días antes habían dado ‘like’ a una publicación de Bastoni burlándose de Yamal tras la eliminación del Barcelona en Champions League ante el Inter de Milán. El mensaje del adolescente fue interpretado como una devolución de la pulla, dejando claro que las cuentas pendientes se saldan tanto en el campo como en las redes sociales.

Pero no fue el único en aprovechar el momento para mofarse del Madrid. Tanto Héctor Fort como el propio Lamine usaron sus perfiles en redes para reírse de Vinicius. En una story de Instagram, Fort publicó una fotografía con el brasileño en el suelo, a lo que Yamal respondió en los comentarios con un irónico «come on bro» («venga ya, hermano», en castellano).

La lista de provocaciones no terminó ahí. Gavi, otro de los canteranos azulgranas, también se sumó a la ola de mensajes polémicos. En otra historia de Instagram, publicó una foto con Raúl Asencio, ganándole un duelo aéreo, mientras el canario mostraba un gesto de frustración. La publicación fue interpretada como una nueva burla hacia los rivales, y generó aún más controversia en las redes.