Iturralde explica el «menos mal» que se escuchó en la sala VAR en el gol anulado a Fermín

El ex árbitro español, Eduardo Iturralde González, valoró tras el Clásico de Liga disputado entre Barcelona y Real Madrid en el Olímpico de Montjuic el polémico «menos mal» que expresó Juan Martínez Munuera desde la sala VAR en el gol anulado a Fermín López en el tiempo de descuento y que hubiese supuesto el 5-3 a favor del cuadro azulgrana.

«¿Sabes que puede ser? Porque hay tres personas en el VAR. Que el primero que la tenía que ver no la ha visto y lo ha visto la segundo. No sé. Te estoy dando mi opinión. No te puedo dar información ahora, te la puedo dar mañana. Pero puede ser eso. Pero como hay dos, porque unos están para una cámara y otros para otra cámara. El primero que tiene que chequearlo no la ve y el segundo la ve, y le sale del alma decir ese menos mal que hemos visto esa mano», explicó Iturralde tras la polémica desatada.

Fue cerca de las 00:00 de la noche cuando la Real Federación Española de Fútbol publicó los audios de las dos jugadas polémicas analizadas por el VAR durante el Barcelona-Real Madrid de Liga. La primera el posible penalti por mano de Tchouaméni que Hernández Hernández decidió no pitar. Y el segundo el gol anulado a Fermín López por mano previa en la jugada en el tiempo de descuento.

Fue en este gol anulado a Fermín donde se desató la polémica en redes sociales tras escuchar el VAR por una polémica frase pronunciada por Martínez Munuera. «Álex, escúchame, acabamos de detectar una mano. Vente a verla. Menos mal. Totalmente», se escuchó en los audios facilitados por la Federación desde la sala VAR.

🚨⚖️ @itu_edu, sobre el «menos mal» que se escucha en el audio del VAR en el gol anulado a Fermín en #ElClásico: «Hay tres personas en la sala del VAR, puede ser que la primera persona no lo vio y lo hizo la segunda» pic.twitter.com/w337sAeFbZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 11, 2025

Esta fue la explicación dada por Iturralde González en la Cadena Ser, pero también Isaac Fouto lo explicó en El Partidazo de la Cadena Cope: «Lo que ha pasado en esta jugada es que esa mano se ha encontrado después de la última revisión. Esa mano la han encontrado justo al final cuando ya estaban terminando la revisión. Por lo tanto, al árbitro se le ha escapado un menos mal que hemos encontrado la mano. No es un menos mal y por eso hemos anulado el gol. Hay gente que la está sacando de contexto».