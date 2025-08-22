El Castilla de Arbeloa cierra la pretemporada con un empate ante el Alcorcón

El Real Madrid Castilla culminó su pretemporada con un empate a uno ante el Alcorcón. Los de Arbeloa se adelantaron con un tanto de Manuel Ángel, pero el conjunto alfarero igualó la contienda con un gol a balón parado de Mariano. Después de disputar seis partidos, el filial madridista cierra su preparación con un balance de tres victorias, dos empates y solo una derrota.

A una semana del estreno oficial ante el Lugo, el filial madridista se midió a uno de los equipos llamados a pelear el ascenso en el Grupo 2 de Primera Federación. La primera parte fue de tanteo, con el Castilla mandando con balón ante un Alcorcón pasivo en la presión. Arbeloa volvió a apostar por la pareja de centrales formada por Joan Martínez y Lamini Fati.

El dúo de defensores volvió a ser una de las mejores noticias del filial blanco. Joan Martínez disputó por primera vez los 90 minutos del choque. El prometedor canterano ha ido aumentando sus minutos de manera progresiva durante la pretemporada, pasando de no superar la media hora de juego en sus tres primeros encuentros a completar el partido ante el Alcorcón. Lamini, por su parte, mostró su habilidad como corrector a campo abierto en su segundo partido con el Castilla.

Manuel Ángel’s goal for Castilla. pic.twitter.com/RBVkVqpFgH — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 22, 2025

Después de una primera mitad con pocas ocasiones, el partido se abrió en los segundos 45 minutos. Comenzaron a llegar los cambios en los dos equipos y el cansancio acumulado empezó a hacer mella. Manuel Ángel, el mejor de los de Arbeloa en el partido, encontró el premio del gol tras una recuperación cerca del área rival. En esta ocasión no pudo ver puerta un Rachad Fettal que lo intentó durante todo el choque, pero no dispuso de buenas oportunidades.

Álvaro Arbeloa introdujo varios cambios en la recta final. Con el Alcorcón en busca del empate, un lanzamiento de falta desde la izquierda acabó con el tanto de los alfareros tras un mal despeje de Guille Súnico. El guardameta había entrado al campo en sustitución de Fran González, que volvió a mostrarse muy seguro ante las acometidas del rival. En la recta final del choque, Roberto fue expulsado por una dura entrada sobre el goleador Mariano.

El Castilla de Arbeloa debuta ante el Lugo

El filial madridista piensa ya en su debut en competición oficial. El próximo viernes a las 19:15 horas, el Castilla se mide en casa al Lugo. Será el estreno oficial de Álvaro Arbeloa como técnico del equipo. Los merengues han quedado encuadrados en el Grupo 1 de la Primera Federación, donde no coincidirán con el filial del FC Barcelona (descendido a Segunda Federación) ni con el Atlético de Madrid B de Fernando Torres (en el Grupo 2 de Primera Federación).