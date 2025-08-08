A Fettal se le caen los goles con el Castilla de Arbeloa

La pretemporada del nuevo Real Madrid Castilla de Ávaro Arbeloa sigue ilusionando de cara al inicio de la competición en Primera Federación. En su tercer encuentro de preparación, el filial blanco ha competido de tú a tú ante un equipo de categoría superior como el FC Andorra. Después de media hora de dominio visitante, los merengues se han repuesto y han acabado empatando el partido. Con los blancos volcados en busca de la victoria, el conjunto andorrano anotó dos goles en los instantes finales para colocar el 1-3 definitivo. El autor del tanto del filial, de nuevo, ha sido un Rachad Fettal que ya acumula 4 tantos en 3 partidos como madridista.

La marcha de grandes pilares de la cantera blanca en los últimos años como Jacobo Ramón, Chema Andrés, ‘Yusi’ o Víctor Muñoz, así como la más que probable promoción de Gonzalo García al primer equipo, hacía prever una temporada de transición en el debut de Arbeloa en el Castilla. Las sensaciones en los amistosos de pretemporada van en otra dirección. Con un equipo rejuvenecido con jugadores como Cestero, Fortea o Joan Martínez; el puntal de La Fábrica apunta a protagonizar una temporada ilusionante.

El filial madridista contaba con bajas importantes, ya que tanto Dani Yáñez como Thiago Pitarch han estado a las órdenes de Xabi Alonso en el amistoso a puerta cerrada ante el Leganés. También ha habido precaución con las participaciones de Joan Martínez y Manuel Ángel. El central, una de las grandes perlas de la cantera, ha vuelto a disputar media hora de choque. Misma situación que el capitán del Castilla, que disfrutó de los últimos 30 minutos del partido.

70′ GOAAAAAAL RACHAD FETTAL!!!! 🔝 Roberto Martín, Diego Aguado. CASTILLA 1-1 ANDORRA! pic.twitter.com/uyXPhrGYEf — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 8, 2025

El protagonista indudable de la pretemporada del filial blanco está siendo un Rachad Fettal que apunta a ser el ‘Gonzalo’ de Álvaro Arbeloa. El delantero hispanomarroquí ha llegado este verano a Valdebebas procedente del Almería, donde alternó el filial y el primer equipo la pasada campaña. En su debut ante el Marbella, el de Torre-Pacheco anotó dos tantos saliendo desde el banquillo. Ante un rival de mayor entidad como el Racing Club Ferrol volvió a ver portería. Su olfato de cara a gol se ha mantenido intacto ante el FC Andorra. En su primera oportunidad, Fettal ha recogido un rechace cerca del área y no ha perdonado ante la meta rival.

El debut oficial del Castilla

El proyecto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid Castilla debutará en partido oficial el próximo 31 de agosto. Lo hará en casa ante el Lugo, en el que supondrá el primero de dos encuentros consecutivos en casa. De cara a preparar el inicio de la competición el el Grupo 1 de Primera Federación, el filial blanco disputará tres encuentros más de pretemporada. Valencia Mestalla, UD Ibiza y el Alcorcón serán los rivales.