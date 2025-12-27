Ceballos busca una redención en 2026

Dani Ceballos tiene en 2026 una importante misión. El futbolista del Real Madrid necesita dar un vuelco a su situación en esta segunda mitad de la temporada. Aunque ha ganado protagonismo este curso, siendo importantísimo para Xabi Alonso, el problema de fútbol que tiene el equipo no ha hecho más que incrementarse. Con la vuelta a la competición, el sevillano buscará tener definitivamente ese peso que le permita convertirse en un indiscutible en el centro del campo y, de paso, le lleve a una nueva renovación de su contrato, puesto que finaliza en 2027.

El conjunto blanco sigue huérfano de ese futbolista capaz de darle sentido a su juego. No tiene un creador que le permita generar con facilidad, lo que se aleja del rock and roll prometido por Xabi Alonso a su llegada. Una pérdida de esencia que ha sido progresiva tras las marchas de Toni Kroos en 2024 y de Luka Modric el pasado verano.

De cara a este segundo tramo del curso, el Real Madrid necesita dar un paso al frente. Necesitan mejorar claramente los blancos y, con lo que tienen en la plantilla, Dani Ceballos es uno de los que está obligado a tirar del carro. Los blancos tienen dos estrellas mundiales arriba y bajo palos, con Mbappé y Courtois sobresaliendo partido tras partidos, pero les falta un faro sobre el que pase la construcción.

Ahí es donde entra en juego Ceballos. El utrerano tiene ante sí una oportunidad de oro para ganarse un hueco como indiscutible en los planes de Xabi Alonso. La construcción del juego de los blancos puede pasar por sus botas y, si lo consigue, dará un golpe sobre la mesa. Algo que en las seis anteriores temporadas vistiendo la elástica madridista no ha sucedido, aunque entonces había jugadores encargados de ello y con más galones de los que tenía el futbolista.

El momento de Ceballos

La presente temporada se presenta como clave para Dani Ceballos. A sus 29 años está ante la gran oportunidad de su vida, puesto que la competencia en su puesto se ha reducido de forma notoria. Sin Modric y Kroos, el Real Madrid necesita encontrar un futbolista que sea capaz de liderar la creación del equipo y, por el momento, Güler tampoco lo ha conseguido.

Ceballos está en el penúltimo año de contrato. Cuando concluya esta temporada le quedará una más, puesto que tiene firmado hasta 2027. De ahí que este verano se deba abordar su futuro. En caso de que convenza, se ganará una ampliación de contrato más allá del próximo verano, pero en el contrario, deberá buscársele una salida para evitar que se marche a coste cero una vez finalice su vinculación con el club.