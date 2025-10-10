Dani Ceballos por fin se gana a Xabi Alonso

De tener la maleta hecha a ganarse la camiseta de titular. Así ha cambiado la vida de Dani Ceballos en el Real Madrid en poco más de un mes, el tiempo que media entre los últimos días de agosto, cuando cerró su fichaje por el Olympique de Marsella, y las últimas dos semanas en las que ha sido titular con mando en plaza en tres de los últimos cuatro partidos del equipo de Xabi Alonso. Sólo faltó en el derbi del Metropolitano y ya saben lo que pasó.

Ni siquiera el propio Ceballos llegó a pensar que iba a conquistar a Xabi Alonso por la vía rápida. Cuando el técnico tolosarra llegó al Real Madrid el utrerano sabía que no lo iba a tener fácil. Después de haber sido el jugador que sostuvo al último Madrid de Ancelotti mientras tuvo salud, su papel irrelevante en el Mundial de Clubes (70 minutos en seis partidos) le dejó bien claro que con Xabi iba a ser el último de los centrocampista. Hasta Modric, despedido y finiquitado, jugó más que él.

Ceballos siguió siendo invisible para Xabi Alonso en las tres primeras jornadas de Liga –un minuto ante Osasuna, tres en Oviedo y 18 frente al Mallorca– pero ha sido titular en tres de los cinco siguientes duelos del Real Madrid: en Anoeta, en Levante y frente al Villarreal, saldados todos con victorias. Sólo se quedó en blanco contra el Espanyol y en el derbi del Metropolitano. Justo después jugaría los 90 minutos frente al Kairat en la Champions.

La nueva vida de Ceballos

Después de pasarse medio verano en busca de un destino en el que tener minutos Dani Ceballos los tenía delante de sus narices. Su trabajo en los entrenamientos y su juego han terminado por convencer a Xabi Alonso, que no contaba con él en verano, hasta el punto de tener muchas opciones de seguir siendo titular en el Real Madrid para los compromisos que se avecinan a la vuelta del parón de selecciones incluido el Clásico.

Como el Real Madrid decidió no moverse en el mercado veraniego para reforzar la posición de jugador creativo en el centro del campo, Ceballos se ha vuelto a quedar como el único futbolista de la plantilla capaz de emular a Kroos. Tiene la pausa, el toque y la jerarquía para ser el cerebro del Real Madrid, virtudes que no adornan a ninguno de sus compañeros en el centro del campo a excepción de Arda Güler, que luce más cerca del área.

Xabi Alonso no veía clara la titularidad de Ceballos en verano, por eso insistió al club en que fichara a un centrocampista. Nombres como Zubimendi, que se fue al Arsenal, o Reijnders, fichado por el Manchester City, estuvieron sobre la mesa del Real Madrid, que dio carpetazo a ambos asuntos sin llegar siquiera a presentar oferta. Por eso el técnico tolosarra –que apenas acaba de recuperar a Camavinga y Bellingham para la causa– insistió en la pareja Tchouaméni-Valverde, que no ha servido para manejar los partidos.

Ahora a Dani Ceballos se le dibuja por delante un nuevo panorama. Tiene opciones de ser titular (aunque no indiscutible) en el Real Madrid. Si aprovecha los minutos y mantiene el nivel es muy posible que Xabi Alonso no le mueva de ahí y que sepa y pueda hacer lo que no pudo Ancelotti: dosificarle. Además, estamos en año de Mundial y Luis de la Fuente nunca se ha olvidado de él. Si juega en el Real Madrid, tiene (muchas) opciones de volver a la selección.