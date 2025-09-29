Carvajal y Trent Alexander-Arnold: objetivo Clásico

Dice el refranero que a perro flaco, todo son pulgas. El Real Madrid que llegó al Metropolitano era un equipo con grandes hechuras, con un buen porte, pero en 90 minutos salió golpeado, sobrepasado, lleno de dudas y con la baja de Dani Carvajal. Todo mal para los de Xabi Alonso. El capitán se hizo daño en el sóleo y tuvo que abandonar el duelo contra el Atlético de Madrid antes de la hora de encuentro, dejando un panorama complicado para los hombres de Xabi Alonso en defensa. Especialmente, en el lateral derecho.

Xabi sabe que durante el próximo mes no podrá contar con ninguno de los dos laterales derechos que tiene en su plantilla. Trent Alexander-Arnold se recupera de la lesión que sufrió en el bíceps femoral de la pierna izquierda a los cuatro minutos del encuentro que enfrentó al Real Madrid y Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga de la Champions, mientras que Dani Carvajal sufrió una lesión en el sóleo en el derbi que le tendrá, aproximadamente, un mes apartado de los terrenos de juego.

Si se cumplen los pronósticos más optimistas, Carvajal estará cuatro semanas en la enfermería, mientras que Trent Alexander-Arnold, seis semanas. Es decir, ambos llegarían al Clásico del 26 de octubre, que se celebrará a las 16:15 horas en el estadio Santiago Bernabéu. Ese es el gran objetivo de los dos y desde el vestuario madridista son optimistas con la posibilidad de que, como mínimo, uno de los dos pueda estar a disposición de Xabi Alonso para ese encuentro, que será trascendental en la lucha por la Liga.

Asencio, solución de emergencia

Mientras Xabi Alonso tenga este agujero en el lateral derecho, contará con Raúl Asencio para que ocupe esa posición. El canario abandonará el centro de la defensa para caer en el flanco diestro, donde deberá hacer de lateral derecho. El primer encuentro en el que ocupará esta posición será contra el Kairat en Almaty, pero también tendrá una dura prueba contra el Villarreal el próximo fin de semana.

Y en el caso de que Asencio no esté disponible por el motivo que sea, a Xabi Alonso no le quedará más remedio que pedir a Valverde que haga un esfuerzo, por muy poco que le guste, y juegue de lateral derecho, donde lo ha hecho tantísimas veces y a un gran nivel con el Real Madrid la temporada pasada. La idea del donostiarra y del uruguayo es mantenerse en el centro del campo, pero en situaciones de emergencia el equipo estará por encima de todo.