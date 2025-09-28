Convocatoria del Real Madrid ante el Kairat: Sin Carvajal ni Militao a Kazajistán

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de la segunda jornada de la fase liga de la Champions que enfrentará a los blancos contra el Kairat Almaty tiene dos ausencias destacadas. La primera es la de Dani Carvajal, que estaba sancionado para dicho encuentro después de ser expulsado contra el Olympique de Marsella, pero ahora también está lesionado. La segunda es la de Militao, que sufrió un golpe en el derbi y no viaja a Kazajistán. Tampoco están Trent, Mendy y Rüdiger.

Dani Carvajal sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha y estará entre cuatro y cinco semanas apartado de los terrenos de juego. El capitán madridista, que fue titular, tuvo que abandonar el derbi contra el Atlético de Madrid por esta dolencia, que mete en un verdadero problema a los de Xabi Alonso. Y es que, Trent Alexander-Arnold también está en la enfermería.

Militao, que fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi, aún mantiene un dolor fuerte que le impide entrenar y tiene movilidad limitada. Estará tres días con tratamiento y el cuerpo médico madridista espera que pueda estar en condiciones de jugar el próximo sábado ante el Villarreal en Liga.

Por otro lado, Xabi Alonso ha incluido en la convocatoria al canterano David Jiménez, que reforzará la defensa. También está en la lista Javi Navarro, portero del Juvenil A de Arbeloa. Para este duelo, Asencio hará de lateral derecho, mientras que la duda está en saber si Tchouaméni retrasará su posición o el donostiarra apostará por Alaba de inicio.

Convocatoria del Real Madrid