El Barcelona lucirá en la final de la Supercopa una camiseta que homenajea una goleada en un Clásico

El Barcelona jugará su novedosa cuarta equipación en una final ante el Real Madrid este domingo en la Supercopa de España. Una camiseta azulgrana que con líneas verticales no rectas que el equipo culé estrenó en la semifinal contra el Athletic. Y le dio bastante suerte. Una elástica en la que el Barça se acuerda de su eterno rival.

Veremos si esta camiseta del Barcelona le da suerte o no en Yeda al equipo culé, tal y como ya le pasó ante el Athletic en su estreno con una tremenda goleada que le dio el pase a la final con goles de Raphinha, Fermín, Roony y Ferran Torres.

El Barcelona presentó el pasado 19 de noviembre su cuarta equipación acordándose del eterno rival, el Real Madrid. Esta cuarta camiseta, con el lema de la campaña «fútbol es arte» está inspirada según la entidad blaugrana en el 0-3 que le endosó el Barça al Madrid en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu en el año 2005 y en el que el público madridista se levantó para aplaudir a Ronaldinho.

«El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que apela a la historia y al arte. El Club presenta una nueva indumentaria oficial reivindicando una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo: el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005», informó el Barcelona sobre esta nueva camiseta.

Una nueva equipación acordándose del Real Madrid que fue presentada el pasado 19 de noviembre porque fue en un día como este cuando Ronaldinho logró que el público del Bernabéu se levantase para aplaudir su gran actuación en el Clásico. Y ahora, por primera vez, la llevará en un partido contra el equipo madridista. Para alguno puede sonar incluso como una provocación.