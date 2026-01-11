Courtois vs Joan García: un duelo bajo palos

Uno de los grandes duelos de la final de la Supercopa de España de este domingo entre Barcelona y Real Madrid estará en las porterías con la presencia de Courtois en el lado blanco y Joan García en el lado blaugrana. Dos de los mejores porteros del panorama nacional a día de hoy sin lugar a dudas. Será el primer Clásico para el catalán ante un guardameta belga que ya está consolidado en estos grandes duelos.

Un Clásico con todas las letras es lo que nos espera este domingo en Yeda entre Barcelona y Real Madrid. Pero en la portería no viviremos un clásico, ya que hay novedades para esta gran final. Será la primera vez que Joan García viva este duelo desde que aterrizó en el club azulgrana. Un partido muy especial para él donde deberá demostrar si de verdad es a día de hoy uno de los mejores porteros del mundo.

El primer Clásico para Joan García. El de la primera vuelta en Liga en el Santiago Bernabéu se lo perdió por lesión y lo jugó por él Szczesny. Lo perdió el Barcelona. Es su primer gran partido ante el Real Madrid y lo afronta en el mejor momento de su carrera deportiva, dejando actuaciones prodigiosas. Enfrente tendrá que parar a los Vinicius, Bellingham, Rodrygo… y quizás también a Mbappé. Es todo un reto, y más en una gran final con un título en juego.

Pero no es la primera vez que Joan García se medirá a Courtois y al Real Madrid. Ya lo ha hecho en dos ocasiones, ambas la temporada pasada con la camiseta del Espanyol. En el Bernabéu ganó el belga el duelo, y Joan se llevó cuatro. Pero en Cornellá el resultado fue del 1-0 y el portero catalán dejó la portería a cero desesperando al Madrid.

El primer Clásico para Joan García en toda una final de Supercopa de España y el decimoctavo para Courtois. El belga es ya todo un veterano en estos duelos contra el Barcelona y quiere seguir demostrando por qué sigue siendo el mejor del mundo en esta posición. Nueve derrotas, siete victorias y un empate acumula Thibaut contra el Barça en su palmarés de Clásicos. Sus actuaciones y paradas serán decisivas seguro en el desenlace de la final.