La ambigua respuesta de Rodri Hernández a su posible salida del Manchester City

Rodri Hernández no cierra la puerta a una posible salida del Manchester City este verano. El futbolista español acaba contrato en verano de 2027, por lo que no se descarta que abandone el conjunto citizen al final de la presente temporada. Su nombre se ha vinculado al Real Madrid, al que se enfrenta este martes en la vuelta de octavos de final de la Champions League. Rodri ha respondido de forma ambigua a una pregunta sobre su futuro. «Ahora no voy a responder a eso. Al final, yo creo que es un momento para pensar en lo que tenemos ahora como equipo en esta temporada. Luego ya veremos», declaró el centrocampista.

El futuro inmediato para Rodri y el Manchester City es el duelo en el Etihad ante el Real Madrid. Después del duro varapalo de la ida, en el que los blancos sorprendieron con un 3-0 comandado por Fede Valverde, el equipo que dirige Pep Guardiola necesita una goleada para mantenerse con vida en la Champions. El Manchester City no llega con buenas sensaciones tras sumar un tropiezo en la Premier este fin de semana, que le aleja a nueve puntos -aunque con un partido menos- del Arsenal a falta de ocho jornadas de campeonato.

En su caso particular, el futbolista español ha recuperado sensaciones en los últimos meses tras perderse la pasada temporada por una rotura del ligamento cruzado. Rodri asegura estar «muy contento a nivel personal. Sintiéndome cada vez mejor» después de volver a asentarse en el once de Guardiola y no contar con contratiempos físicos recientes. El ganador del Balón de Oro en 2024, salvo contratiempo, volverá a la convocatoria de Luis de la Fuente con España, donde es uno de los líderes tanto en lo futbolístico como a nivel de vestuario.

Rodri busca recuperar su mejor versión de cara al Mundial de este verano. Después de la cita en el continente americano se conocerá su futuro, en un verano en el que cumplirá 30 años. El centrocampista del Manchester City no ha querido zanjar las preguntas sobre su futuro, con un ambiguo «ya veremos» que deja la puerta abierta a su salida. Estas declaraciones a la Cadena SER se produjeron tras el tropiezo de su equipo ante el West Ham, aunque confía en las posibilidades de remontada ante el Real Madrid.

Rodri busca la remontada en el Etihad

El Manchester City contará este martes con la baza de jugar en casa para intentar darle la vuelta a la eliminatoria de octavos de final ante el conjunto blanco. Los de Guardiola tratarán de emular el 4-0 que endosaron al Real Madrid en la temporada 2022/23, cuando levantaron su primera Champions. «Debemos estar más acertados y dar un paso adelante. El resto lo tenemos: el juego y la capacidad de generar», ha asegurado Rodri sobre el duelo en el Etihad. Por último, el madrileño dejó un mensaje de esperanza para su afición: «Esto de la Champions es a ida y vuelta…»