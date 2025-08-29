Xabi Alonso: «Ceballos se queda, la decisión parece definitiva»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del último partido antes del primer parón de selecciones de la temporada, el de este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Mallorca en la jornada 3 de Liga. El técnico tolosarra confirmó que Dani Ceballos se quedará en el equipo blanco después de que se rompieran a lo largo de esta semana las negociaciones con el Marsella para salir.

Xabi afirmó haber «hablado» con Ceballos estos días. «Se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté», explicó. «Detalles de lo que ha sucedido es mejor que los dé él. La decisión parece definitiva. El mismo papel que iba a tener lo va a seguir teniendo», añadió, comunicando la continuidad del centrocampista andaluz en el equipo.

«Mañana queremos acabar este primer bloque de tres partidos creciendo. Contra el Oviedo dimos un paso adelante, queremos dar otro en casa con el Mallorca. Que el equipo guste a la gente», comenzó Xabi. «Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo como fue en Oviedo y que sepamos responder a las circunstancias. Siempre hay episodios desagradables en algunos campos. Cuando hay actitudes racistas tienen que entrar las autoridades competentes», dijo sobre los insultos a Vinicius en el estadio Carlos Tartiere.

«El grupo es exigente, pero también motiva por los rivales que vamos a tener tanto en casa como fuera. Es un condicionante especial, a ver cómo encajamos ir a Kazajistán. Es excepcional, hacer la logística lo mejor posible», comentó sobre el enfrentamiento de Champions ante el Kairat Almaty.

A Xabi Alonso le gustó Rodrygo en la izquierda

«Valverde es un jugador fundamental para nosotros en el día a día. Le veo muy bien. La primera toma de contacto en el Mundial fue buena. Estoy muy contento con él», aseguró sobre el uruguayo. «Yo estoy muy contento con Vini, en Oviedo demostró que puede tener impacto desde el banquillo, puede hacer una buena temporada. Por todo lo que ha hecho va a ser fundamental», prosiguió sobre el brasileño.

«Un vestuario lo componen, en el nuestro 25 jugadores, lo fundamental es el sentimiento del equipo. Esa cohesión, espíritu… es muy importante. Fede, Courtois…», dijo acerca del grupo. Xabi Alonso habló del proceso de recuperación de Camavinga: «Estoy deseando ya tenerlo, lo he tenido cerca, pero no ha habido continuidad como los dos queremos. Tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno, dinámico, va a tener su lugar. Es muy querido por los compañeros. Genera mucha cohesión en diferentes jugadores».

«Dean nos da cosas muy importantes, pausa desde la línea de atrás, saber encontrar el pase intermedio, largo. Una gran cualidad que le hace un fichaje importante y estratégico para el club. Hay que complementar las piezas. Como enlazamos lo siguiente que pase con Dean para mí es muy importante, si queremos que juegue con la última línea nos estaremos perdiendo el centro del campo», explicó sobre Huijsen.

«Recuerdo verle de 9, de 10 y el año pasado sobre todo. Después de unos partidos sin jugar lo hizo bien en la izquierda. Si te digo lo que voy a hacer no sería muy inteligente por mi parte», comentó sobre la posición de Rodrygo, sin aclarar si jugará o no. «No me quiero pillar los dedos antes del cierre de mercado. Tiene pinta de que la plantilla esta cerrada», zanjó sobre los fichajes.

Plantilla cerrada y el Castilla

Xabi concluyó hablando de Thiago Pitarch: «No le conocía demasiado y cuando empezó a entrenar con nosotros me sorprendió desde el primer día. Nos está ayudando ahora que faltan Jude Bellingham y Camavinga. Los del Castilla los podemos utilizar. Tiene muy buena actitud, vienen muy bien educados de La Fábrica, de Valdebebas y repetirá convocatoria».