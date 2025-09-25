Vinicius ha encontrado refugio en Ancelotti. El seleccionador de Brasil, el mismo entrenador que hizo explotar a Vini en el Real Madrid, habló con él tras el partido ante el Espanyol para intentar animarle y pedirle tranquilidad y paciencia para recuperar su mejor versión. La charla con Carletto, al que Vinicius considera su padre futbolístico, animó al 7 justo antes de su exhibición ante el Levante.

El caso Vinicius en el Real Madrid cruzó el charco justo a comienzos de esta semana cuando Carlo Ancelotti, seleccionador de la canarinha, habló con el brasileño para trasmitirle apoyo y ánimos ante la inédita situación que estaba atravesando en el equipo blanco, en el que había pasado de ser intocable en las últimas cuatro temporadas a convertirse en el sospechoso habitual para ser cambiado o suplente.

Carlo Ancelotti, que conoce y aprecia a Vinicius como si fuera uno más de su enorme entorno, recomendó a su ex pupilo «calma y paciencia» para revertir una situación que el técnico italiano consideraba con acierto como «puntual». Carletto hizo ver a Vini que sólo necesita recuperar la confianza en sus habilidades para regresar a esa versión de futbolista diferencial que le convirtió, pese a las votaciones, en el mejor jugador del mundo.

Ancelotti es fan de Vinicius

Ancelotti nunca ha tenido problemas con Vinicius y siempre defendió al delantero brasileño en sus cuatro años al frente del banquillo del Real Madrid. Esa defensa pública y privada la ha extendido desde que asumió el cargo de seleccionador de Brasil tras ser despedido del club madridista. Hace diez días Carletto no se quiso mojar sobre el nuevo rol de Vinicius, pero dejó muy claro que tiene «una relación fantástica con Vini. Hace lo que le pido, nunca he tenido problemas con él».

El apoyo público de Ancelotti hacia Vinicius, manifestado en multitud de ocasiones, alcanzó su cenit cuando el brasileño perdió de forma incomprensible el Balón de Oro del año pasado que fue a parar al centrocampista del City Rodri Hernández. Carletto, que dio plantón a France Football como el resto de la expedición del Real Madrid, dejó muy claro entonces que «para nosotros Vinicius es el mejor del mundo, con una enorme humildad que es bastante rara en un jugador de su nivel».

Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid Vinicius ya no es intocable. Con Mbappé echándose al equipo a la espalda y erigiéndose como el líder indiscutible por su rendimiento en el césped, al brasileño le está costando encontrar (y aceptar) su nuevo rol en el Madrid. El técnico tolosarra ya le ha quitado la camiseta de titular en dos de los siete primeros partidos oficiales del equipo madridista, ante el Oviedo en Liga y frente al Olympique de Marsella en la Champions.

Además, Vinicius había sido sustituido en todos los partidos hasta el del pasado jueves frente al Levante, el primero en el que disputa los 90 minutos sin ser cambiado. Y además de que su rendimiento deportivo ha sido menguante desde que le arrebataron el Balón de Oro, la situación de guerra fría en torno en su renovación tampoco ayuda a que Vini pueda tener la cabeza focalizada únicamente en el fútbol.

Su golazo ante el Levante, unido a su buen partido, puede ser un punto de inflexión para que Vinicius se reencuentre con la mejor versión de sí mismo. Este sábado en el derbi del Metropolitano puede ser el momento y el lugar idóneo para reivindicarse y callar bocas.