Ancelotti saca pecho: «Entrené seis años al Real Madrid y gané tres Champions»

Después de una segunda etapa en el Real Madrid con luces y sombras, Carlo Ancelotti busca con la selección de Brasil el único gran título con el que no cuenta en su palmarés: el Mundial. El técnico italiano ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro primeros encuentros como seleccionador carioca. Un equipo al que llegó después de no sumar un gran título en su última campaña como entrenador merengue. Aún así, los números le avalan y Carletto lo tiene claro: «Entrené seis años al Real Madrid y no gané seis Champions, gané tres».

Uno de sus principales méritos en el conjunto blanco fue sacar lo mejor de Vinicius Junior, que comenzó a brillar como una estrella en la segunda etapa de Ancelotti. El seleccionador brasileño asegura que es fácil entrenar al ‘7’ del Real Madrid. «Tengo una relación fantástica con Vinicius, hace lo que le pido y nunca he tenido problemas con él», explica el italiano. En su nuevo rol como entrenador de una selección, Ancelotti destaca las ventajas en cuanto a la gestión del vestuario: «Si un jugador no está contento con su rol en el equipo, llamo a otro. Ahora no tengo la obligación que tenía en un club de gestionar a un jugador toda la temporada».

El ex técnico del Real Madrid ha hablado de estos temas en una reciente entrevista con France Football. El medio francés no ha desaprovechado la ocasión de preguntar por la gran referencia del fútbol galo: Kylian Mbappé. «Nunca me pidió nada, ni tirar penaltis, jugar, no jugar o lanzar faltas. Siempre tuvo muy buen comportamiento, con mucha humildad», destaca Ancelotti. El italiano tiene claro que el ’10’ mejorará esta campaña: «Tuvo una temporada con un nivel muy alto… pero creo que ésta será mejor». Sobre el esfuerzo defensivo que se le exige a Mbappé, el que fuera su técnico no duda. «No es que no le guste defender. A un futbolista de sus características se le pide marcar».

Ancelotti, en cambio, considera que las lesiones en la defensa del Real Madrid la pasada campaña fueron una de las grandes claves del ‘bajón’ del equipo. «Tuvimos demasiadas bajas en defensa y fue difícil construir un equipo sólido para respaldar la calidad en ataque. Militao, Rudiger, Alaba, Mendy, Carvajal… Hubo partidos en los que sólo tenía a dos defensas y uno de ellos era Asencio, que acababa de salir de la cantera aunque rindió», subraya el seleccionador brasileño.

El reto de Ancelotti con Brasil

Carlo Ancelotti dejó atrás el Real Madrid, pero no la presión que conlleva entrenar a un equipo de esas características. Una presión por ganar que le gusta y se ha convertido en imprescindible para el italiano: «El único equipo que podría entrenar después de Brasil sería el Real Madrid. No creo que eso suceda. Tengo un año de contrato aquí y luego todo puede pasar». Para triunfar con la selección carioca, la más laureada en los Mundiales, Carletto contará con su gestión de grupo como una de sus principales fortalezas. «Supongo que mi habilidad es la de gestionar personas. No jugadores, personas», afirma.