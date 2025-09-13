El Real Madrid elevará una queja ante la FIFA por los arbitrajes que sufre en el fútbol español

El Real Madrid ha tomado la decisión de elevar una queja ante la FIFA por los arbitrajes que están sufriendo en el fútbol español tanto esta temporada como la pasada. El club blanco ha dicho basta y ha decidido acudir al máximo organismo futbolístico internacional para hacerles saber lo que está sucediendo, especialmente, en la Liga, donde se sienten gravemente perjudicados.

El club blanco ha dicho basta y ha tomado esta decisión tras lo ocurrido en San Sebastián, donde Jesús Gil Manzano decidió expulsar a Dean Huijsen por una acción en la que el colegiado extremeño estuvo tremendamente desafortunado y perjudicó a los hombres de Xabi Alonso. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que el malestar de la entidad madridista en los últimos años con las actuaciones de los colegiados es mayúsculo.

Por ello, el Real Madrid está preparando un dosier de las decisiones arbitrales en las cuatro primeras jornadas de Liga y de lo que ocurrió la temporada pasada. Este informe será enviado a la FIFA para que analicen lo que está pasando en el campeonato nacional.

En el Real Madrid se sienten gravemente perjudicados por los arbitrajes. Esta temporada ya han sufrido acciones polémicas, al ver cómo les señalaban fueras de juego milimétricos cuyo frame no correspondía a la acción real. No obstante, lo más grave ha sucedido en San Sebastián con la expulsión de Huijsen. A todo esto se suma lo ocurrido el curso anterior, donde los blancos también tuvieron que sufrir varios arbitrajes muy perjudiciales para sus intereses.

El enfado de Xabi

«Para mí era amarilla porque Militao estaba cerca, quedaban 40 metros y no estaba controlada. Era mi interpretación. No cambio la opinión. Le pregunto y no me ha convencido. Desde ese momento el contexto del partido ha cambiado. El 0-2 fue muy importante, pero el equipo supo sacrificarse. Ganar aquí es muy difícil y hoy, si cabe, era un poco más difícil», aseguró Xabi en rueda de prensa tras el partido.

Sobre la no intervención del VAR, añadió: «Cuando hay errores manifiestos me gusta que intervenga. No quiero quedarme solo con la actuación del árbitro, aunque ha condicionado mucho el encuentro. En la segunda parte hemos tenido que salir más bajos. En el penalti no hay duda. Hay que saber jugar con 10. Es una gran noticia el espíritu de juego con el que estamos jugando.