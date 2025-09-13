Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Reale Arena tras la victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad en la cuarta jornada de Liga. Los blancos ganaron y siguen invictos, pero el donostiarra no pudo ocultar su indignación con el arbitraje de Gil Manzano, que expulsó a Huijsen en la primera mitad.

«Para mí era amarilla porque Militao estaba cerca, quedaban 40 metros y no estaba controlada. Era mi interpretación. No cambio la opinión. Le pregunto y no me ha convencido. Desde ese momento el contexto del partido ha cambiado. El 0-2 fue muy importante, pero el equipo supo sacrificarse. Ganar aquí es muy difícil y hoy, si cabe, era un poco más difícil», comenzó el donostiarra analizando la polémica del partido.

Sobre la no intervención del VAR, fue claro: «Cuando hay errores manifiestos me gusta que intervenga. No quiero quedarme solo con la actuación del árbitro, aunque ha condicionado mucho el encuentro. En la segunda parte hemos tenido que salir más bajos. En el penalti no hay duda. Hay que saber jugar con 10. Es una gran noticia el espíritu de juego con el que estamos jugando».

Por otro lado, analizó cómo estaba Huijsen: «Estaba aliviado con la victoria del equipo. Son acciones evitables.» También habló de los jugadores que no habían participado, como Alaba, Asensio y Fran García: «Todos han aportado. Todos están preparados. Los vamos a necesitar a todos. Todos se tienen que sentir importantes».

Xabi Alonso no se conforma a pesar del pleno de puntos: «Cuatro victorias, pero queda muchísimo. Hay que seguir construyendo cosas. Los resultados acompañan, pero las valoraciones en un contexto en el que hemos jugado con uno menos son complicadas».

«Miro a la cantera, pero tenemos jugadores en el primer equipo para suplir esa posición. Si se necesita, tenemos un ojo en la cantera. Fue una pena. Lo dije en rueda de prensa y fue demasiado pronto, no lo volveré a hacer», comentó, y se lamentó sobre la lesión de Rüdiger y la opción de mirar a la cantera.