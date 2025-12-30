Mijatovic pide calma con Mastantuono: «Jugar 500 minutos en el Madrid es mejor que…»

Tras confirmarse la cesión de Endrick al Olympique de Lyon, no se esperan más novedades en el apartado de salidas del Real Madrid en el mercado de invierno. Jugadores como Brahim Díaz o Franco Mastantuono, cuyos minutos se han visto perjudicados por el resurgir de Rodrygo en la parte final del año, esperan más oportunidades para la segunda mitad de la temporada. El ex jugador blanco Pedja Mijatovic les pide calma a ambos futbolistas y manda un aviso. Para el montenegrino, jugar como suplente en el Real Madrid es «mucho más que ser titularísimo en otro club».

El que fuera director deportivo del club merengue, además de ex futbolista, ha puesto como ejemplo las figuras de Nacho Fernández y Lucas Vázquez. Los canteranos permanecieron durante más de una década en el primer equipo del Real Madrid, sumando títulos y pasando a la historia del club pese a nunca haber tenido el rol de titulares indiscutibles. «Jugar 500 minutos en el Real Madrid es como jugar 2.000 en cualquier otro club», ha señalado Mijatovic.

El caso más llamativo es el de Brahim Díaz, por el contraste entre su importancia con Marruecos y con el equipo madrileño. El atacante está brillando con la selección marroquí en la Copa África, donde ha anotado tres goles y se ha vuelto a reafirmar como líder del combinado. Mijatovic considera normal que tenga más protagonismo con su selección y no admite comparación entre ambos contextos: «Una selección tiene 15 partidos al año y un club tiene 60, no se pueden comparar».

El montenegrino le ha pedido al hispano-marroquí, valorar su posición en el club. «Muchos jugadores titularísimos en sus clubes se cambiarían sin dudarlo con él. Al Real Madrid es muy complicado llegar y muy fácil marcharse. Pero de eso no te das cuenta hasta que te vas», ha zanjado el ex futbolista en su intervención en en El Larguero de la Cadena SER. La dificultad que supone llegar al club la ejemplifica un Brahim Díaz que se labró su regreso al conjunto blanco tras brillar en el Milan y que acumula su tercera temporada consecutiva vistiendo la elástica del Real Madrid.

Mijatovic y la situación de Mastantuono

Sobre el caso de Franco Mastantuono, Pedja Mijatovic lo compara con otros futbolistas que aterrizaron en el club merengue desde el fútbol sudamericano. Higuaín, Gago y Marcelo -todos ellos llegaron en su etapa como director deportivo- son ejemplos de las dificultades de este cambio. «Tiene que adaptarse porque acaba de llegar y es muy joven», ha explicado Mijatovic sobre el argentino. Su caso es atípico, ya que comenzó como fijo en los esquemas de Xabi Alonso y acabó relegado a una participación residual tras su lesión en el pubis.

El autor del gol de ‘La Séptima’ recuerda el caso de Marcelo, que pudo salir cedido en busca de minutos, pero que se forjó su camino en el Real Madrid hasta convertirse en una leyenda del club. «Quince minutos en el Bernabéu, o entrenar con los grandes futbolistas que tenía y tiene el Real Madrid, te da mucho más que ser titular en otros equipos. Incluso si te equivocas o haces un mal partido, es un aprendizaje», ha zanjado Mijatovic sobre un posible salida de Mastantuono.