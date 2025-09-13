Jesús Gil Manzano, árbitro del encuentro que enfrentó a la Real Sociedad y al Real Madrid en la cuarta jornada de Liga, decidió expulsar a Dean Huijsen con roja directa después de que el central madridista tocase ligeramente el hombro de Mikel Oyarzabal en una acción clara de falta y de, en condiciones normales, amarilla. Y es que, si bien es cierto que el internacional español comete una infracción, en ningún momento era el último hombre de la defensa madridista, puesto que a su lado comenzaba la carrera Éder Militao.

Por lo tanto, la acción se debería haber saldado con una simple amonestación, pero el colegiado extremeño no dudó en dejar a los blancos con 10 futbolistas. Lo más curioso fue que, a pesar de la cuestionable decisión, el VAR, donde estaba el sevillano Jorge Figueroa Vázquez, tampoco advirtió a su compañero de campo de que revisara dicha acción.

Cuando Huijsen comete la falta sobre Oyarzabal, el delantero de la Real Sociedad todavía tenía que recorrer unos 50 metros, por lo que había opciones reales de que Militao llegase a esa acción para frenar al atacante español. Además, el futbolista donostiarra estaba escorado, por lo que ni siquiera era una acción manifiesta de gol. Esta decisión sacó de quicio al banquillo madridista, que protestó airadamente la resolución del árbitro.

Xabi Alonso fue el primero en saltar del banquillo para pedir a Gil Manzano que acudiese al VAR a revisar dicha acción, mientras que Huijsen, junto a sus compañeros, no entendía cómo el árbitro podía tener tan clara la decisión tomada y no ser advertido desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pronto, el juez de la contienda dejó claro que su decisión era inamovible, lo que terminó de enfadar al entrenador del Real Madrid, que, tras seguir protestando la jugada, fue amonestado por el colegiado.

Malos recuerdos para el Real Madrid

El extremeño ha pitado un total de 53 veces al club madridista, con un balance de 41 victorias, 6 empates y 6 derrotas. De hecho, el Real Madrid es el equipo al que más veces ha pitado Gil Manzano. Será la primera vez en lo que va de temporada que los de Xabi Alonso se encuentren con Jesús Gil. El último partido que pitó al líder de la Liga fue en la jornada 34 de la Liga 2024-25 en el Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo.

En el Real Madrid no tienen un buen recuerdo de Jesús Gil Manzano, ya que ha sido el autor de algunos de los mayores escándalos al anularle aquel gol a Jude Bellingham contra el Valencia en Mestalla. Los hechos ocurrieron en marzo de 2024 en la última jugada del Valencia-Real Madrid. El árbitro indicó que el córner era la última acción del partido. Mamardashvili despejó y la acción continuó.

El balón le cayó al Real Madrid en la frontal del área che y Gil Manzano dejó seguir la jugada. Brahim Díaz puso un centro medido al área, el inglés remató y marcó el que era el 2-3 para el Real Madrid tras empezar 2-0 perdiendo. Pero el colegiado extremeño señaló el final del encuentro justo antes de que Bellingham rematara y, por tanto, el gol no era válido y no subió al marcador.

Los jugadores del Real Madrid no se lo podían creer, pidieron explicaciones a Gil Manzano y este respondió expulsando a Bellingham por las protestas. Fue algo insólito. Esa polémica dio la vuelta al mundo. Tras ese partido, el árbitro del Comité Territorial Extremeño ha dirigido al conjunto madridista tres veces más: ante el Girona en Liga (0-3 para los madridistas), en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, con goleada de los culés por 5-2, y, de nuevo en la competición doméstica, ante el Villarreal (1-2 para el Real Madrid).

Gil Manzano también fue el árbitro que le pitó por primera vez tres penaltis en contra al Real Madrid en la Liga. Fue en la temporada 2020-21, también contra el Valencia en Mestalla. Los blancos se adelantaron con un gol de Benzema, pero los locales le dieron la vuelta al encuentro con cuatro acciones en las que tuvo que intervenir el VAR, tres penaltis y un gol fantasma. Este sábado, el Real Madrid se reencontrará con Jesús Gil en San Sebastián por primera vez esta temporada con la esperanza de poder mantener su pleno de triunfos.