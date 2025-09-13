El Real Madrid no ha tardado en vivir su primera gran polémico en el partido de este sábado ante la Real Sociedad. A los dos primeros minutos de partido, Kylian Mbappé aprovechó un balón al espacio de Dani Carvajal para que Arda Güler definiese prácticamente a puerta vacía.

Un gol que parecía que iba a subir al marcador hasta que Gil Mazano esperó la revisión del VAR para analizar la posición del delantero francés. Fue entonces cuando llegó la incredulidad cuando, a la hora de tirar las imágenes, se vio como el hombro de Kylian se veía milimétricamente adelantado respecto al defensor del conjunto vasco.

Una imagen que ha desatado un huracán de críticas en redes sociales después de que las imágenes no demostrase claramente que, en el momento de que Carvajal diese el pase, Mbappé estuviese por delante de Olasagati.