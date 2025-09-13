Real Madrid
Real Sociedad – Real Madrid hoy, en directo: cómo va, resultado y última hora online gratis del partido de la Liga
Xabi Alonso fue recibido con una tímida ovación en su regreso a San Sebastián
El Real Madrid buscará seguir con su gran racha de resultados y continuar con pleno de victorias
Min 34
Amarilla para Xabi Alonso
Dean Huijsen deja el verde porque no se va a anular la roja. Xabi Alonso se lleva la amarilla por protestar.
Min 32
¡Roja a Huijsen!
Pelotazo arriba de la Real Sociedad, que coge muy arriba a la zaga del Real Madrid. Huijsen derribó a Oyarzabal y recibe la roja. Militao está cerca, por lo que a ver si se la quitan o no.
Min 30
¡Otra vez Remiro!
Saque de esquina que efectuó Arda Güler al primer palo y Eder Militao apareció como un avión para soltar un testarazo exquisito, pero otra vez Remiro despejó con una gran intervención.
Min 27
¡Huijsen!
Córner a favor del Real Madrid y Dean Huijsen remató por encima del travesaño.
Min 26
¡¡Paradón de Remiro!!
Falta que el Madrid colgó al segundo palo. Huijsen mandó el cuero con la cabeza la área chica y Eder Militao se sacó un testarazo brutal que detuvo Remiro. Mbappé lo intentó en el rechace, pero lo interceptó un defensor.
Min 23
Insiste la Real
Córner para la Real Sociedad. Jesús Gil Manzano detuvo momentáneamente el choque para llamar la atención a Elustondo y Arda Güler que tuvieron un rifirrafe. Sergio Gómez lo sacó en corto y el centro final se perdió por línea de fondo.
Min 18
¡Barrenetxea!
Vaya disparo se sacó el extremo de la Real Sociedad, que se marchó rozando el poste.
Min 17
Sin peligro para Courtois
Otro saque de esquina a favor de la Real Sociedad. Acabó otra vez despejando la zaga madridista.
Min 15
¡Al palo!
Contragolpe que inició Courtois. Vinicius corrió y superó a un rival antes de dársela a Kylian Mbappé. El francés recortó y mandó su derechazo al poste.
Min 12
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE KYLIAN MBAPPE! Fallo tremendo de la Real Sociedad con un pase atrás de Goti que cazó el delantero de Bondy, que activó el turbo y se plantó solo ante Remiro y decidió a las mil maravillas.
Min 9
¡¡Mbappé!!
Intentó Vini una jugada individual, pero acabó perdiendo el cuero. En la segunda acción un centro de Dani Carvajal con el exterior lo remató Kylian Mbappé, pero Remiro estuvo muy bien para atajar el cuero.
Min 5
Despeja el Real Madrid
Córner a favor de la Real Sociedad que despejó el Real Madrid sin problemas. En la segunda jugada hubo amarilla para Zubeldia porque llegó tarde a una acción con Eder Militao.
Min 4
¡Es fuera de juego!
Después de dos minutos de revisión, el VAR confirmó que hubo fuera de juego de Kylian Mbappé. Sin duda fue milimétrico.
Min 2
¡GOL ANULADO AL REAL MADRID!
Le anulan un gol a Arda Güler, pero Caleta-Car podría estar rompiendo el fuera de juego. ¡Se revisará la acción! Sería Mbappé el que estaría en supuesta posición antirreglamentaria al tirar su desmarque.
¡Comienza el Real Sociedad – Real Madrid!
Rueda el balón ya en San Sebastián. Toshack recibió un homenaje por parte del cuadro donostiarra.
¡5 minutos!
Faltan unos 5 minutos para que ruede el balón en el Reale Arena. Los jugadores van a saltar en breves momentos al terreno de juego y aprovechamos para dejarte la mejor previa del Real Sociedad – Real Madrid.
La lesión de Antonio Rüdiger
El defensa alemán se lesionó este viernes y se perderá los próximos meses de competición con el Real Madrid. Los partidos que no podrá jugar Rüdiger.
Vinicius
El delantero brasileño no acudió con su selección y ha estado ejercitándose estos días en Valdebebas, donde esperan volver a verle en su mejor versión. Es la hora de Vinicius.
El árbitro del Real Sociedad – Real Madrid
El CTA designó a Jesús Gil Manzano como el árbitro para impartir justicia en este Real Sociedad – Real Madrid que comenzará en un rato.
Xabi Alonso
El técnico del Real Madrid regresa hoy a San Sebastián, un lugar muy especial para el tolosarra. Xabi Alonso regresa a casa.
Sergio Ramos
El central andaluz, leyenda del Real Madrid que ha sacado recientemente la canción Cibeles, ha asegurado que le gustaría cantar en el Santiago Bernabéu. Las palabras de Sergio Ramos.
Once de la Real Sociedad
Sergio Francisco también ha hecho públicos sus once elegidos para dar la sorpresa ante un cuadro blanco que llega en un gran estado de forma. Esta es la alineación oficial de la Real Sociedad contra el Real Madrid hoy: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Pablo Marín, Mikel Goti, Gorrotxategi, Barrenetxea; Guedes, Mikel Oyarzabal.
A qué hora es el Real Sociedad – Real Madrid
La Liga programó este Real Sociedad – Real Madrid en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Eso significa que queda menos de una horita para que ruede el balón en el Reale Arena.
Alineación oficial del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once escogido por Xabi Alonso para tratar de conquistar el Reale Arena. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra la Real Sociedad: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius, Mbappé.
Antonio Rüdiger
En las últimas horas se ha conocido que el central alemán sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y puede estar varios meses en el dique seco. La lesión de Rüdiger.
La convocatoria del Real Madrid
Este viernes Xabi Alonso hizo pública su lista de convocados para visitar el Reale Arena y destacaba la ausencia de Antonio Rüdiger. La convocatoria del Real Madrid.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Este apasionante Real Sociedad – Real Madrid se puede ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, mientras que en DIARIO MADRIDISTA te contaremos gratis en vivo online todo lo que ocurra en el Reale Arena.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que arranque este partidazo de la jornada 4 de la Liga en el Reale Arena. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y de la Real Sociedad.
El Real Madrid se enfrenta en San Sebastián a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga. Xabi Alonso, a los mandos de la nave de Concha Espina, regresa a la que fue su casa y espera conquistar allí el cuarto triunfo consecutivo en el campeonato liguero. El Reale Arena será una olla a presión para animar a los suyos a dar la sorpresa ante uno de los favoritos para llevarse el título al final del curso. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Sociedad – Real Madrid.
Real Sociedad – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 4 de la Liga el Real Madrid ocupa la primera plaza de la clasificación empatado a puntos con el Athletic Club. El Villarreal, Barcelona y Espanyol le siguen con 7 unidades, ya que hay que recordar que los culés sufrieron un pequeño pinchazo frente al Rayo Vallecano antes del parón de selecciones. Por su parte, el otro equipo candidato a pelear por el título liguero, el Atlético de Madrid, todavía no sabe lo que es ganar en este arranque de temporada y buscarán su primer triunfo este sábado por la noche contra el Submarino Amarillo en el Metropolitano.
A por la cuarta
El Real Madrid ha arrancado de una manera inmejorable la actual campaña. En su debut se midieron a Osasuna, al que vencieron por la mínima. En la segunda jornada golearon a domicilio en el Carlos Tartiere al Real Oviedo por 0-3 y antes de este parón de selecciones consiguieron imponerse por 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Ahora, liderados por un excelso Kylian Mabppé, los de Xabi Alonso intentarán sumar su cuarto triunfo consecutivo y continuar con el pleno de victorias.
Partidazo en San Sebastián
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Sociedad – Real Madrid que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Estos dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras en el Reale Arena en lo que, sin duda, va a ser uno de los encuentros más destacados de la jornada. El choque seguramente tendrá de todo y estaremos aquí para contarles todo lo que ocurra sobre el terreno de juego.
Min 36
Mal remate
Córner a favor de la Real Sociedad y Oyarzabal remata muy forzado y fuera.