Real Sociedad – Real Madrid hoy, en directo: cómo va, resultado y última hora online gratis del partido de la Liga

El Real Madrid se enfrenta en San Sebastián a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga. Xabi Alonso, a los mandos de la nave de Concha Espina, regresa a la que fue su casa y espera conquistar allí el cuarto triunfo consecutivo en el campeonato liguero. El Reale Arena será una olla a presión para animar a los suyos a dar la sorpresa ante uno de los favoritos para llevarse el título al final del curso. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Sociedad – Real Madrid.

Real Sociedad – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 4 de la Liga el Real Madrid ocupa la primera plaza de la clasificación empatado a puntos con el Athletic Club. El Villarreal, Barcelona y Espanyol le siguen con 7 unidades, ya que hay que recordar que los culés sufrieron un pequeño pinchazo frente al Rayo Vallecano antes del parón de selecciones. Por su parte, el otro equipo candidato a pelear por el título liguero, el Atlético de Madrid, todavía no sabe lo que es ganar en este arranque de temporada y buscarán su primer triunfo este sábado por la noche contra el Submarino Amarillo en el Metropolitano.

A por la cuarta

El Real Madrid ha arrancado de una manera inmejorable la actual campaña. En su debut se midieron a Osasuna, al que vencieron por la mínima. En la segunda jornada golearon a domicilio en el Carlos Tartiere al Real Oviedo por 0-3 y antes de este parón de selecciones consiguieron imponerse por 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Ahora, liderados por un excelso Kylian Mabppé, los de Xabi Alonso intentarán sumar su cuarto triunfo consecutivo y continuar con el pleno de victorias.

Partidazo en San Sebastián

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Sociedad – Real Madrid que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Estos dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras en el Reale Arena en lo que, sin duda, va a ser uno de los encuentros más destacados de la jornada. El choque seguramente tendrá de todo y estaremos aquí para contarles todo lo que ocurra sobre el terreno de juego.