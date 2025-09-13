Sergio Ramos sueña con volver al Santiago Bernabéu

A finales de agosto, Sergio Ramos sorprendió con el lanzamiento de su primera canción en solitario: ‘Cibeles’. El ex jugador del Real Madrid dio el pistoletazo de salida a su carrera musical con un tema que ya acumula más de ocho millones de reproducciones en su canal de YouTube en sólo dos semanas. El de Camas se marca un objetivo ambicioso para el futuro: «Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de anunciar un Bernabéu… pero hay que ir paso a paso».

El Rayados de Monterrey, equipo mexicano en el que milita Sergio Ramos, vive un gran momento futbolístico. Con el defensor como uno de sus referentes, junto a viejos conocidos del fútbol español como Sergio Canales o Lucas Ocampos, el conjunto dirigido por el catalán Domènec Torrent acumula cuatro triunfos consecutivos y lidera la clasificación del Torneo Apertura de la Liga MX.

Ramos se perderá el próximo encuentro ante el Querétaro por acumulación de tarjetas amarillas. En la fase final de su exitosa carrera, el jugador de 39 años está viviendo un buen momento en México. La edad apremia, por lo que Sergio busca alternativas para la vida más allá del fútbol. Por ahora, parece apostar por la música tras el éxito de ‘Cibeles’. En una entrevista con EFE, el campeón del mundo ha hablado de los motivos que le han llevado a tomar este camino, por el que apuesta con fuerza: «No es un capricho».

El que fuera capitán del Real Madrid, condición que ejerce también en Rayados, explicó la elección de ‘Cibeles’ como canción para su debut. Se trata de «una historia de amor profundo» al que Ramos considera como «el mejor equipo del mundo» y con el que vivió «grandes éxitos» como la conquista de La Décima con aquel recordado cabezazo ante el Atlético de Madrid. El sevillano homenajea su gol en la final disputada en Lisboa con el dorsal que luce en México: el 93. Un número que los madridistas tienen muy presentes desde hace más de una década.

¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta. 😎 https://t.co/DJT40ECW1h — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 4, 2025

Sergio Ramos aseguró tener «mucho que contar» tras una carrera en la élite de más de 20 años y muchas vivencias a sus espaldas. «El fútbol es colectivo pero a la vez muy solitario: viajes, hoteles, aviones. Al final, tienes muchos sentimientos, experiencias que contar. Llevo diez, quince años escribiendo y apuntando cosas. Tenemos prácticamente 18 o 20 temas guardados». El camero tenía claro por donde empezar: «El más idóneo era ‘Cibeles’, un tema que compuse cuando salí del Madrid hace cuatro años».

En 2021, cuando escribió la letra de su primera canción, Sergio Ramos llegó libre al PSG tras no renovar su contrato con el conjunto blanco. Tras pasar por la capital francesa, Sevilla y Monterrey, el defensor sueña con regresar al Santiago Bernabéu… esta vez como cantante.