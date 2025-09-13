Real Sociedad-Real Madrid: comienza la ‘temporada’

Comienza la temporada. Sí, así como suena. El Real Madrid viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad (16:45 horas) en el Reale Arena, en un encuentro que servirá para dar el pistoletazo de salida al ritmo normal que los blancos suelen llevar curso tras curso: un partido cada tres días, donde los de Xabi Alonso deberán dar lo mejor de sí mismos para superar los siete compromisos que tendrán que disputar antes del próximo parón de selecciones, previsto para octubre.

El Real Madrid inicia la temporada real, y es ahora cuando los hombres de Xabi Alonso deben dar el do de pecho. Hasta el parón de selecciones, los blancos jugarán siete partidos entre el 13 de septiembre y el 5 de octubre, es decir, un encuentro cada poco más de tres días. Un esfuerzo físico en el que los madridistas deberán mostrar su mejor versión.

En los próximos 22 días, el Real Madrid afrontará partidos de tronío. Por encima de todos destaca el derbi que se celebrará en el Metropolitano el 27 de septiembre a las 16:15. Este encuentro ante el Atlético de Madrid siempre está marcado en rojo para los blancos. Al día siguiente, el equipo se montará en un avión rumbo a Kazajistán, donde se medirá al Kairat.

Brahim o Mastantuono, la duda

El once del Real Madrid para el encuentro contra la Real Sociedad tiene una gran incógnita en el ataque, ya que Xabi Alonso deberá decidir si apuesta por Franco Mastantuono o, como parece, por Brahim Díaz. Rodrygo dejó de ser una opción, pues ha manifestado su deseo de jugar en el costado izquierdo.

Por otro lado, la mala noticia para Xabi Alonso está en la lesión de Rüdiger, que podría estar hasta tres meses apartado de los terrenos de juego. El germano sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y podría perderse hasta 18 partidos con los blancos.

Una Real que no arranca

La era Sergio Francisco no ha comenzado como esperaba la parroquia txuri-urdin: dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas ante rivales, a priori, de nivel similar o inferior (Valencia, Espanyol y Oviedo).

Además, el mal inicio se ha juntado con el tardío cierre del mercado de fichajes en San Sebastián, que se demoró hasta el último segundo con la salida de Sheraldo Becker y la continuidad de un Sadiq Umar que no cuenta para el técnico de Irún.

Eso ya es pasado, y este sábado los realistas reciben a todo un Real Madrid del tolosarra Xabi Alonso, un viejo conocido en la capital guipuzcoana. La visita del gigante blanco siempre es un aliciente para la afición txuri-urdin, y se espera un Anoeta a reventar en la primera gran cita de Sergio Francisco.

En lo meramente deportivo, el técnico de Irún ha dado a conocer una convocatoria con 24 futbolistas. Como novedades, entran por vez primera Álvaro Odriozola y Carlos Soler, mientras que se quedan fuera Yangel Herrera y Óskarrson por lesión, y Sadiq por decisión técnica. Sobre Soler, el entrenador ha subrayado que «le falta un punto de físico», pero no descarta que mañana pueda jugar.

La gran incógnita del once está en el acompañante de Igor Zubeldia en el centro de la zaga. Todo apunta a que será el joven Jon Martín, aunque no se descarta la presencia del croata Caleta-Car. El resto, muy parecido a lo de las últimas jornadas, con Oyarzabal de «nueve» y Brais Méndez por detrás.

En San Sebastián hay hambre de celebrar la primera victoria de la temporada, pero para ello el equipo deberá mostrar una versión bastante mejor que la exhibida en Oviedo.

Real Sociedad-Real Madrid: posible onces