Xabi Alonso: «En el Real Madrid jugará el que se lo merezca»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Sociedad y Real Madrid en el Reale Arena de San Sebastián. Los blancos buscan mantener el pleno de triunfos en Liga al regreso del parón de selecciones, mientras que los donostiarras buscarán la primera victoria del curso.

«La visita a Anoeta siempre es exigente, contra un buen rival. Todos han venido bien. No tenemos lesionados ni tocados. De cara a mañana, tenemos muchas ganas de volver a empezar», comenzó el entrenador del Real Madrid. Sobre cómo gestiona los egos, fue claro: «Queremos tener éxitos. Empezamos con bloques muy exigentes, con partidos cada tres días e ir en la buena dirección».

Por otro lado, comentó la vuelta de Bellingham: «Quiero ser un poco optimista y esperar que esté antes de octubre. Ha hecho un gran esfuerzo en la competición. No estará ante la Real Sociedad, pero le estamos esperando en cuanto tenga buenas sensaciones». Sobre el parón, fue claro: «Ha sido positivo. Hemos tenido más jugadores de lo que suele ser habitual. Estamos aún en dinámica de seguir creciendo. Empezamos en Anoeta, una salida exigente».

Sobre con quién va su padre, emplazó a que respondiera él: «Espero que vaya con nosotros, pero en casa es un partido especial». «Pueden jugar. Han jugado mucho y lo pueden hacer. No es algo que esté descartado. Que no lo hayamos hecho no significa nada, sólo llevamos tres partidos», comentó sobre la posibilidad de que jueguen Rodrygo y Vinicius juntos.

«A mí no me parece mal. Si puede haber menos errores, vendría bien, aunque seguirá habiendo», comentó sobre las aclaraciones de los árbitros. «Si depende de nosotros, se quedará aquí».

«Camavinga regresará pronto si no hay ningún contratiempo. A Mendy todavía le quedan varias semanas más, ya que su lesión era más complicada», comentó sobre otros dos lesionados.

Sobre el momento en el que está el equipo, fue claro: «Estamos en la fase de ir asimilando. Queda mucho recorrido. Entramos en la dinámica normal, que es la de jugar tres partidos. Necesitamos gente fresca que tenga la sensación de que puede participar en cualquier momento».

También elogió a Mbappé: «Está en un buen momento. Tras una primera temporada, está mucho mejor. Es un jugador fundamental. Con Francia fue decisivo y le necesitamos».

«Se están acostumbrando. Hay que ir fijando plazos a corto plazo. Se puede llamar como se quiera, pero hay que ir asimilándolo», explicó sobre los nuevos conceptos que tienen que asimilar sus jugadores.

«El Mundial era un contexto diferente al de ahora. Había que preparar el contexto de cada partido. Podemos volver a usarlo, ya que tenemos cinco centrales. Que no lo hayamos hecho en tres encuentros no es definitivo», comentó sobre la opción de jugar con tres centrales.

Explicó cómo se toma este bloque de siete partidos: «No me lo tomo como mi primer gran examen, aunque sabemos que todos los puntos son importantes. Hay que afrontarlo todo porque cada partido puede ser decisivo».

«Afortunadamente tenemos una competencia sana en el equipo, que estén exigidos internamente porque hay compañeros preparados… Pasa también en otras posiciones como la de central o extremo. El que lo merece jugará, va a ser muy repetitivo todo el año», aseguró.

Para finalizar, habló sobre los brasileños: «Vinicius no fue por la sanción. Mili viene de una lesión larga y cuando ha jugado a mejor nivel. Rodrygo cada vez mejor. Endrick está muy cerca. No van a quedarse los cuatro otra vez aquí, si ocurre mejor, pero creo que Carlo los volverá a llamar».