Xabi Alonso ya ha recuperado a todos los jugadores internacionales del Real Madrid y este jueves, tan sólo dos días antes del partido contra la Real Sociedad en San Sebastián, ha podido completar su primer entrenamiento con los disponibles para el duelo del sábado en Anoeta. Algunos de los que han regresado tenían descanso, pero han optado por ir a la ciudad deportiva de Valdebebas para ser tratados por los fisios y trabajar junto al grupo o en el gimnasio.

«Algunos más tiesos que otros y con las heridas de guerra marca FIFA», afirman fuentes del club blanco a este periódico, aunque también confirma que «ninguno de los internacionales presenta ningún problema para viajar a San Sebastián». «Todos bien sin entrar en detalles», añaden. Por tanto, Xabi ya pone el foco en uno de los encuentros más especiales del año para él, pues regresa al estadio donde dio sus primeros pasos en la élite y donde posteriormente dirigió al Sanse en Segunda División ya como entrenador.

En cuanto a los lesionados, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga siguen avanzando en su recuperación y este jueves han cubierto una fase con el grupo antes de pasar a trabajar específicamente, aunque aún no hay fecha para su regreso total a los entrenamientos colectivos. Endrick y Ferland Mendy todavía están lejos de volver.

Franco Mastantuono, Fede Valverde, Brahim Díaz, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Gonzalo, Dean Huijsen, Thibaut Courtois y canteranos como Thiago Pitarch volvieron de sus compromisos internacionales y se encontraron con los brasileños, todos reservados por Carlo Ancelotti, Trent Alexander-Arnold, Fran García, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, Andriy Lunin y David Alaba, que sí han estado disponibles para el técnico tolosarra durante el parón.

Xabi Alonso ya piensa en San Sebastián

Los jugadores comenzaron en el gimnasio con ejercicios de elasticidad y fuerza. Ya sobre el césped, realizaron series de posesión y presión para continuar con una fase táctica de trabajo defensivo y ofensivo. Tras completar series de definición, concluyeron el entrenamiento con ejercicios de fuerza en el gimnasio.