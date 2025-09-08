Bellingham y Camavinga empiezan a ver la luz al final del túnel: vuelven a entrenar con el grupo

Jude Bellingham y Eduardo Camavinga siguen dando pasos en sus respectivas recuperaciones. El Real Madrid continúa entrenándose sin los internacionales convocados por sus selecciones y la buena noticia ha sido la vuelta al trabajo con el grupo de ambos. Aunque realizaron gran parte de la sesión al margen, terminaron trabajando con el resto de sus compañeros. Eso sí, desde el club descartan que estén a disposición de Xabi Alonso para el próximo partido, en Anoeta ante la Real Sociedad el próximo sábado.

El conjunto blanco ha vuelto al trabajo este lunes y lo ha hecho con los efectivos que se han quedado durante este parón en casa. Entre ellos, los cuatro lesionados de la plantilla. Mientras que Mendy y Endrick siguen por completo al margen del grupo, las buenas noticias llegan con Bellingham y Camavinga. Los dos han completado una parte de la sesión con el resto de sus compañeros, aunque el grueso del trabajo lo han hecho en solitario.

De esta manera, van viendo la luz al final del túnel. Los dos van cumpliendo los plazos previstos en sus recuperaciones y su vuelta ya está más cerca. Aunque desde el club no tenían prisa alguna y no van a correr ningún tipo de riesgo, lo cierto es que su regreso está más cerca. Ambos han realizado un par de ejercicios con el resto, bajo la batuta de Xabi Alonso.

Camavinga sufrió un esguince en su tobillo derecho que le ha llevado a no debutar aún esta temporada. Su recuperación está más cerca, aunque parece complicado que llegue a San Sebastián. De hecho, en un primer momento no se valora que pueda estar ante la Real Sociedad el próximo sábado, a las 16:15 horas. Se espera que el futbolista francés sí que entre en la convocatoria del primer encuentro de la fase de liga de la Champions, para el choque que enfrentará a los blancos contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

En el caso de Bellingham, su recuperación es distinta. Al tratarse de una operación en el hombro, aquí sí que los plazos no varían. El inglés no puede recibir golpes en la zona y, por ello, no se arriesgará nada. Aunque ha hecho parte de la sesión con el grupo, no volverá hasta después del parón de octubre. Es decir, aún le queda un mes para estar a disposición de Alonso, una vez se haya recuperado por completo de esa luxación en el hombro izquierdo que le obligó a pasar por quirófano.

Sin los internacionales

El Real Madrid ha comenzado a preparar el partido contra la Real Sociedad pero lo ha hecho aún bajo mínimos. No será hasta el miércoles cuando el conjunto blanco empiece a recuperar a los internacionales, a pesar de que la mitad de los jugadores convocados con sus selecciones ya han disputado sus compromisos, como son Carvajal, Huijsen, Courtois, Rüdiger, Güler y Brahim.

Será a partir del miércoles cuando Xabi Alonso empiece a recuperar jugadores, que se irán incorporando de manera progresiva hasta el viernes, cuando ya estén todos de cara al último entrenamiento previo al viaje a San Sebastián. No será hasta el martes cuando termine el parón para Mbappé, Tchouaméni, Alaba y Gonzalo, mientras que en la madrugada del martes al miércoles lo hará para Valverde y Mastantuono.