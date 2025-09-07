Mbappé se rinde a Xabi Alonso: «Me causó una gran impresión, quiere triunfar en el Real Madrid»

Kylian Mbappé ha analizado la actualidad del Real Madrid desde la concentración de la selección francesa, donde actualmente está disputando los primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2026 con su país. El delantero galo ha tenido un inicio de temporada brillante.

Una entrevista donde Mbappé comenzó rindiéndose a Xabi Alonso: «Tuve una gran impresión de él. Ves a un tipo que quiere tener éxito. Conoce perfectamente el club porque él mismo jugó en el Real Madrid como jugador».

«Hay mucha claridad de lo que quiere. Xabi es muy exigente. Tiene hambre y muestra su hambre. Es un entrenador joven. Ya hemos visto mejoras con balón. Vamos todos a trabajar para estar en las mejores condiciones de alcanzar los objetivos», añadió sobre su entrenador.

El astro francés analizó su papel junto al técnico vasco en esta entrevista al diario alemán Bild y no dudó en decir que su objetivo en el Real Madrid es ganar todos los trofeos posibles, dejando claro que si alguien es favorito a ganar la Champions League este año es el equipo blanco.

«Siempre digo que el Real Madrid es el favorito para ganar la Champions. Pero hay muchos buenos equipos en Europa, muchísimos. Vimos que el año pasado fue genial con el nuevo formato de la Champions League. Este año será aún mejor. Será interesante ver quién triunfa al final», dijo.

«Hay que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos porque sabemos lo difícil que es ganar trofeos», comentó en esta entrevista Mbappé tras analizar el buen inicio de temporada del equipo blanco con pleno de puntos en las tres primeras jornadas.

«Aprendimos mucho de la temporada pasada, pero es hora de demostrarlo», dijo Mbappé sobre los Clásicos contra el Barcelona perdidos la temporada pasada por el Real Madrid. El delantero francés dejó claro su intención de cambiar esta dinámica ante el eterno rival.

«Esta temporada es muy importante para el club, pero también nos dirigimos hacia la Copa del Mundo, por lo que también es importante para todos los jugadores que quieran ir allí, incluyéndome a mí», valoró la estrella gala.

«El Bayern vino a mí cuando era un poco más joven y podía dejar Mónaco. Dortmund también ha preguntado y el RB Leipzig. Esos son solo los tres clubes que recuerdo. Ahora todo el mundo pregunta, pero ya es demasiado tarde», comentó la estrella del Real Madrid sobre los equipos alemanes que en algún momento de su carrera deportiva se han interesado en él.

También habló del Balón de Oro: «Ousmane Dembélé lo merece. Para mí sí. Espero que gane el Balón de Oro. Le he apoyado desde el principio. Después, veremos qué pasa. Porque no depende de nosotros. Hay votos. Achraf también estará bien posicionado, por todo lo que ha mostrado, ha hecho una temporada histórica. Yamal, es del Barcelona, no podemos decir nada (risas). Es un muy buen jugador».