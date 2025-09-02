Plan especial para Camavinga

Eduardo Camavinga encara la recta final de su recuperación. El francés sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento con el Real Madrid antes de que comenzara la temporada. Con el debut liguero del conjunto blanco en apenas nueve días, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el francés padeció un contratiempo que le ha apartado de las tres primeras jornadas, ya que tampoco ha podido estar contra Oviedo y Mallorca. Esta dolencia se suma a la que sufrió en el tramo final del pasado curso y que no le permitió jugar ni un solo minuto en el Mundial de Clubes.

El reto de Camavinga es estar disponible para el encuentro que enfrentará al Real Madrid contra la Real Sociedad el sábado 13 de septiembre en el Reale Arena, pero desde el club blanco, a más de una semana de este encuentro, ven complicado que pueda tener el alta competitiva, puesto que el alta médica parece que sí la tendrá.

Desde el vestuario madridista ven cómo progresa de su lesión de tobillo, pero al mismo tiempo son plenamente conscientes de que ahora deberá adquirir el ritmo competitivo perdido. Por ello, aunque pueda estar trabajando con el grupo, parece complicado a estas alturas que pueda estar en disposición de tener algún minuto contra los donostiarras en el encuentro perteneciente a la cuarta jornada de Liga. De esta manera, su reto será debutar esta temporada en el estadio Santiago Bernabéu contra el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de la Champions.

Una temporada muy importante para el francés

Camavinga inicia este año su quinta temporada en el Real Madrid. Un lustro de blanco en el que ha ganado ya dos Champions. Sin embargo, busca, de la mano de Xabi Alonso, conseguir asentarse de una vez por todas en el centro del campo madridista. Antes, la presencia de Modric y Kroos, e incluso de Casemiro en su primer año, dificultaba que el galo pudiera ganar peso en el once. Ahora, sin ninguno de los tres, es el momento de que el talentoso futbolista se reivindique.

El futbolista ha dejado grandes sensaciones: es un jugador con un excelente toque y un enorme despliegue físico. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener la continuidad suficiente para asentarse en el centro del campo del conjunto blanco. Este curso ha empezado de la peor forma posible, con un nuevo contratiempo en forma de lesión, pero ahora espera empezar a recuperar la sonrisa.