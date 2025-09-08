El Real Madrid se enfrentará al Villarreal antes del próximo parón el sábado 4 de octubre

La Liga ha desvelado los horarios de la jornada 8, la última antes del parón internacional de octubre. El Real Madrid se enfrentará en ella al Villarreal, en el Santiago Bernabéu, en un duelo que se disputará el sábado 4 de octubre, a las 21:00 horas. Será cuatro días después del duelo que medirá a los blancos el martes 30 de octubre al Kairat Almaty de Kazajistán.

Lo más llamativo de este horario es que la Liga de Javier Tebas le quita a los blancos la posibilidad de poder descansar un día más después de un viaje tan largo como el que tendrán el martes anterior a la localidad de Almaty, que hace frontera con China.

Un partido correspondiente a la jornada ocho del campeonato liguero donde el Real Madrid recibirá a un equipo que también tendrá que jugar Champions League la semana anterior. El Villarreal lleva muchos años demostrando que siempre es un rival muy difícil de batir.