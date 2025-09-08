Se acabó la paz, finalizó la pretemporada encubierta que ha llevado el Real Madrid durante este mes de septiembre y llega el rock and roll de verdad. La temporada, tal y como la vive el conjunto blanco en su día a día, empieza ahora. Este lunes, a las 16:00 horas, el donostiarra ha citado a todos los jugadores que no están lesionados para regresar a los entrenamientos en Valdebebas. Con esta primera sesión, comenzará una semana que finalizará con un viaje a San Sebastián, muy especial para el entrenador madridista, donde se medirán a la Real Sociedad.

El Real Madrid comienza la temporada real y es donde los hombres de Xabi Alonso deben dar el do de pecho. Hasta el próximo parón de selecciones, los blancos deberán jugar siete partidos. Es decir, entre el 13 de septiembre y el 5 de octubre, disputarán un encuentro cada poco más de tres días. Un esfuerzo físico donde los madridistas deberán sacar su mejor versión.

En los próximos 22 días, el Real Madrid deberá jugar partidos de tronío. Por encima de todos estará el derbi que se celebrará en el Metropolitano el próximo 27 de septiembre a las 16:15. Este encuentro ante el Atlético de Madrid siempre está marcado en rojo para los blancos. Al día siguiente, se montarán en un avión para ir a Kazajistán, donde se medirán al Kairat.

Los de Xabi Alonso también vivirán el debut en Champions contra el Olympique de Marsella en el Bernabéu. En Liga, deberán visitar el Reale Arena, el Ciudad de Valencia, donde jugarán contra el Levante, y el Coliseum Alfonso Pérez, para medirse al siempre complicado Getafe de Bordalás. A Chamartín acudirán Espanyol y Villarreal.

El momento del Real Madrid

OKDIARIO habló con Juan Ruiz López, entrenador personal de deportistas de alto rendimiento, donde se incluyen muchos jugadores de fútbol de primer nivel, para analizar cómo puede afectar esta escasísima preparación a los blancos. «Yo creo que más que a lo largo de la temporada, cuando más le puede perjudicar al Real Madrid esta pretemporada es en los primeros partidos de curso. Van a jugar contra equipos más rodados y eso implica una desigualdad muy grande. Hacia mitad de septiembre estará más igualado al resto de sus rivales», explicó.

Además, en estas próximas semanas, Xabi Alonso empezará a recuperar a jugadores lesionados. El primero en incorporarse a la dinámica de grupo será Camavinga, mientras que tras él llegará Endrick. Mendy y Bellingham tendrán que esperar unas semanas más.