El Big Data señala el gran mal del Real Madrid esta temporada y el motivo por el que no va líder en Liga

El Real Madrid está teniendo un problema de gol esta temporada y eso le está costando puntos en Liga. A día de hoy el gol del conjunto de Xabi tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé. Los blancos dependen en exceso del estado del francés y el Big Data lo confirma. Tienen muchas ocasiones, pero no las materializan. Ese está siendo el problema del cuadro madridista, porque están muy debajo de lo esperado en el apartado de los goles y les ha hecho perder la ventaja que tenían con el Barcelona tras el Clásico.

La estadística confirma que el Real Madrid debería seguir líder de la Liga si se tienen en cuenta las ocasiones creadas y las que les crean los rivales. En este sentido, el equipo de Xabi Alonso debería llevar 39 puntos. Pero la falta de eficacia de cara a puerta le está saliendo caro al cuadro blanco. De hecho, el Barcelona estaría por debajo de su eterno rival teniendo en cuenta la estadística del Big Data de Stats Perform.

Los de Hansi Flick están muy por encima de los números que deberían tener, según las ocasiones que crea y las que le hacen sus rivales. En este sentido, el conjunto catalán debería contar con 10 puntos menos de los que posee actualmente, es decir, 36, tres menos de los que la estadística avanzada le da al Real Madrid. De esta forma se produciría un sorpasso en la clasificación, los blancos serían líderes y los azulgranas ocuparían el segundo puesto de la tabla. Pero la falta de gol está condenando al 15 veces campeón de Europa.

El Barcelona saldría campeón

En lo que respecta al resto de la clasificación, el Athletic asaltaría el cuarto puesto del Villarreal y el Rayo, que actualmente lucha por mantener la categoría, estaría en peleando por puestos europeos de nuevo. Lo mismo le pasa a Real Sociedad y Valencia, que se encuentran en posiciones delicadas debido a su falta de gol, pero según esta estadística deberían estar peleando por Europa –si materializaran más ocasiones–. El Atlético de Madrid se mantiene tercero según la expectativa de puntos, y el Betis sexto.

De los tres que están en descenso actualmente (Levante, Oviedo y Girona), sólo se mantendría el equipo asturiano. El Sevilla es uno de los equipos revelación según el Big Data, ya que debería ocupar la penúltima posición de la tabla, pero está rentabilizando a la perfección sus oportunidades de gol. Igual que el Mallorca, que sería el antepenúltimo, cerrando los puestos de descenso a Segunda División con Sevilla y Oviedo.

No obstante, según la expectativa de puntos en relación con las ocasiones creadas y las que les hacen los rivales, el Barcelona se proclamaría campeón a final de temporada, con el Real Madrid segundo, Atlético tercero y el Villarreal cuarto. Los puestos de Europa League serían para Betis y Espanyol, por ese orden. Y el Celta acabaría séptimo. En lo que respecta al descenso no se moverían nada, bajarían a Segunda Oviedo, Levante y Girona.