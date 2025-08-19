Así fue el espectacular juego de luces que estrenó el estadio Santiago Bernabéu ante Osasuna

El estadio Santiago Bernabéu sigue innovando y en el duelo contra Osasuna perteneciente a la primera jornada de Liga se estrenó el juego de luces y sonido que ambientará los prolegómenos del encuentro. Justo antes de que ambos equipos fuesen presentados, el coliseo madridista comenzó a jugar con los focos, dejando un ambiente modernista y espectacular. El club blanco también ha renovado todo lo que tiene que ver con la presentación de los jugadores, al igual que el himno de la Décima.

Solamente 15 días de pretemporada ha tenido el Real Madrid desde que regresó a los entrenamientos el pasado 4 de agosto. Por lo tanto, los de Xabi Alonso han tenido muy poco tiempo para preparar el partido ante Osasuna de este 19 de agosto. La Liga de Tebas no quiso aplazar dicho partido y los blancos no tendrán más remedio que jugar.

«Nuestra petición fue sobre todo por la salud de los jugadores, por respetar su periodo después de la temporada tan larga y por tener un poco más de preparación y hubiese sido agradable que recibiéramos ese apoyo. Finalmente, no ha podido ser. Tenemos dos semanas y ya no hay que buscar excusas. El equipo puede competir mañana, vamos a intentarlo, estoy convencido de que así va a ser porque muchas veces las ganas y el corazón empujan mucho más que las piernas. Mañana tenemos ganas de empezar, de volver al estadio y que la gente disfrute», dijo Xabi Alonso.

Los de Xabi Alonso han disputado dos amistosos en este tiempo. El primero a puerta cerrada contra el Leganés con resultado final de 4-1 y el segundo en Tirol con otra goleada por 0-4 donde Kylian Mbappé hizo doblete. En ese partido, que sí fue un amistoso de pretemporada en condiciones, también marcaron Militao y Rodrygo, y pudimos ver alguna pista del primer once que puede sacar Alonso en Liga.