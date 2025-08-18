Real Madrid – Osasuna: hora, canal TV y dónde ver en directo online el primer partido de Liga

El Real Madrid se estrena oficialmente esta temporada frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga. Los hinchas madridistas están ansiosos por poder disfrutar ya de esta nueva era con Xabi Alonso a los mandos de la nave de Chamartín y a las nuevas incorporaciones que han llegado este verano. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo entre merengues y rojillos.

Cuándo juega se juega el Real Madrid – Osasuna: el partido de la Liga

El Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la Liga. El fútbol regresa a Concha Espina después de que el club merengue se quejase por el poco tiempo que ha tenido para preparar la temporada tras el Mundial de Clubes 2025. El organismo de Javier Tebas no quiso aplazar este choque ante el cuadro rojillo y es por ello que a los pupilos de Xabi Alonso no les queda otra que vestirse de corto y obedecer las órdenes de la patronal. Ahora los hinchas de la entidad de Chamartín podrán disfrutar de los nuevos fichajes que han llevado a cabo este verano.

A qué hora se juega el Real Madrid – Osasuna de Liga

La Liga ha programado este intenso Real Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 1 del campeonato liguero para este martes 19 de agosto. El horario escogido por el organismo que preside Javier Tebas fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones y el balón tiene que rodar puntualmente a la hora señalada en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Real Madrid – Osasuna

Dazn fue uno de los medios de comunicación que adquirieron una parte de los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país parte del campeonato nacional español. Este Real Madrid – Osasuna que corresponde a la jornada 1 de la Liga se podrá ver a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que destacar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu entre madridistas y rojillos.

Por otro lado, todos aquellos amantes del fútbol español, hinchas del cuadro madridista y también del conjunto navarro podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Osasuna correspondiente a la jornada 1 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como tablets, smarts TVs y teléfonos móviles, pero también se podrá acceder a su página web mediante un ordenador de una forma cómoda y sencilla.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te ofreceremos la mejor información diaria sobre el club blanco y también de la previa de este choque que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Osasuna desde una hora y media antes del arranque del mismo y una vez concluya el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Osasuna

Cabe destacar que todos aquellos hinchas de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 1 de la Liga que se juega en el Santiago Bernabéu podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el feudo de Concha Espina para contar todo lo que ocurra en este Real Madrid – Osasuna.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Madrid – Osasuna

El Santiago Bernabéu, que se encuentra situado en el distrito capitalino de Chamartín, es el escenario donde se disputará este apasionante Real Madrid – Osasuna de la jornada 1 de la Liga. Este recinto fue inaugurado en 1947 y tiene capacidad para recibir a unos 80.000 aficionados, por lo que se espera una buena entrada. Este estadio es una de las sedes escogidas para albergar partidos del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos y es la gran favorita para acoger la final.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Adrián Cordero para que sea el colegiado responsable de dirigir la contienda entre el Real Madrid y Osasuna de la jornada 1 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo, que será el encargado de revisar todas las acciones polémicas para, en el caso de ser necesario, avise a su compañero para que vaya a analizarla al monitor que estará localizado entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.