Ale Galán: «Lo que veo en Xabi Alonso me ilusiona mucho»

Ale Galán atendió a OKDIARIO desde el Movistar Arena en la antesala del Comunidad de Madrid Premier Padel P1. Además de charlar sobre pádel, el de Leganés también habló sobre el Real Madrid y la llegada de Xabi Alonso. El integrante de la pareja número dos del mundo de pádel junto a Fede Chingotto es un gran seguidor del club blanco. Ve los partidos siempre que puede y cuando su agenda se lo permite intenta acudir al Santiago Bernabéu.

El jugador madrileño reconoció que le ilusiona bastante la llegada de Xabi Alonso al banquillo de su Real Madrid. Aunque resalta que Ancelotti «el año pasado no tuvo el mejor año por muchas lesiones», destaca que «es importante cerrar etapas». Sobre la llegada del tolosarra, su ídolo, dijo que «lo que veo en Xabi, en cómo está jugando el Real Madrid, me ilusiona».

Pregunta.- Sobre su Real Madrid, le quería preguntar cómo ve al equipo. ¿Le ilusiona Xabi Alonso?

Respuesta.- Mucho. La verdad es que creo que es importante cerrar etapas y creo que Carlo el año pasado no tuvo el mejor año por muchas lesiones y no pudo hacer su fútbol. Pero es verdad que lo que veo en Xabi, en cómo está jugando el Real Madrid, me ilusiona y además siempre ha sido un ídolo. Es un hombre con una clase tanto como futbolista, como entrenador, como persona que bueno, todo el mundo tiene que aprender mucho y además veo el esfuerzo que está haciendo, así que ilusionado con el fútbol que viene del Madrid.