Ale Galán: «Mi separación con Juan Lebrón no es una decisión emocional»

No está siendo una semana normal para el pádel en España. Una de las mejores parejas, si no la mejor, de la historia de nuestro país, se está despidiendo en el Premier Pádel de Acapulco o, como ellos lo llaman, su «último baile». Se trata de Juan Lebrón y de Ale Galán (15 de mayo de 1996, Madrid), que atiende a OKDIARIO después de la victoria en octavos de final contra Miguel González y Daniel Santigosa y antes de enfrentarse de nuevo a Javier Garrido y a Mike Yanguas.

Hace dos semanas se vivió uno de los momentos más tensos que se recuerdan en este deporte de raqueta. Este viernes, se disputará la réplica de aquel partido en Qatar que, en parte, aceleró la separación de Juan Lebrón y Ale Galán. Antes de repetir el duelo, este último afirma que esta vez «va a ser completamente diferente» porque «saldrán a jugar de otra manera». Además, confirma su deseo de firmar una gran despedida levantando el título en Acapulco antes de emparejarse con Federico Chingotto.

PREGUNTA: Muy buenas. ¿Qué tal está? Imagino que contento después de una victoria.

RESPUESTA: Sí, sí, la verdad que sí. Siempre es bueno pasar ronda.

P: Acaban de ganar a Miguel González y Dani Santigosa, ¿Un partido más cómodo que el del otro día, no?

R: Sí, yo creo que ya un poquito más adaptados y hechos a las condiciones que hay aquí en Acapulco. Ya con la alerta activada también después del susto que nos llevamos ayer que estuvimos contra las cuerdas y bueno, supimos remar y hoy estar muy enfocados para hacer un gran partido.

P: Además, se ha sentido más que ayer al Ale Galán y al Juan Lebrón de siempre.

R: Sí, es verdad que cuando estamos así, conectados y fluyendo y disfrutando, jugamos mucho mejor. Pero bueno, ayer, sin encontrar nuestras sensaciones, creo que supimos también jugar un partido que era más feo, que había que trabajarlo más, que había que sufrir y bueno, dar la vuelta y ganar así también suma mucho.

P: Se está comentando mucho acerca de un enfriamiento de la relación entre ustedes. Hoy, en cambio, han dado la sensación de haber vuelto al compañerismo y a las ganas de siempre. ¿Se ha desmontado esa barrera?

R: Sí, yo creo que la gente querrá ver qué es lo que pasa porque es la última semana que jugamos juntos. Pero la verdad es que nosotros tenemos y mantenemos la misma relación. Es verdad que es difícil y hay una mezcla de emociones porque es el último torneo, pero en esta situación no hemos estado hasta ahora. Pero bueno, la verdad que tenemos los objetivos muy claros y tenemos la misma relación.

P: ¿Qué emociones se mezclan?

R: Bueno, pues que nunca habíamos estado en un torneo sabiendo que era el último. ¿Eso para empezar, no? Entonces es difícil de gestionar para los dos y bueno, estamos muy enfocados y tenemos muchos motivos para hacer un gran torneo y un gran cierre.

P: El objetivo no es otro que ganarlo, lo han dicho ambos al término del partido.

R: Por supuesto. Nosotros siempre jugamos para ganar, tenemos la capacidad para hacerlo, las ganas y ahí está el objetivo, pero vamos despacito. Sabemos que hay rivales muy, muy duros, que venimos de perder justamente contra los rivales que nos toca mañana y tenemos ganas de conseguir, de conseguir resultados.

P: Pasito a pasito quedan tres para levantar el título, pero primero os tenéis que enfrentar a Garrido y a Yanguas en cuartos. ¿Volverán los fantasmas de hace unas semanas cuando se produjo todo?

R: El partido va a ser completamente diferente. El resultado no sé cuál será, pero saldremos a jugar de otra manera. El otro día veníamos también con mucho cansancio desde Riad, no tuvimos ningún día de descanso porque fue de viaje y ese cansancio acumulado, el no sentirnos bien y eso es lo que nos llevó a no sacar nuestro pádel, a frustrarnos y no sacar el partido adelante. No, yo creo que igual son rivales durísimos, pero creo que lo enfocamos desde otro punto mañana.

P: ¿Desde un punto más sentimental? Además de por ustedes mismos, por lo que ha supuesto para el pádel una pareja histórica como la suya.

R: Bueno, es uno de los motivos por los que queremos dar absolutamente todo en este torneo, pero hablaba desde otro punto de más descansados, con un partido más preparado, que no hayamos jugado contra ellos y yo creo que mañana vamos a ser más competitivos que lo que fuimos en Qatar.

P: ¿Cómo están viviendo Ale Galán y Juan Lebrón esta semana y ese último baile?

R: Lo llamamos el último baile porque hay grandes deportistas que lo han hecho así. Las comparaciones son odiosas, pero es verdad que lo vivimos con mucha ilusión también, sabiendo la situación que tenemos y nuestra relación. Igual es verdad que seremos rivales más adelante, pero lo personal está por delante, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viviendo. Viajamos desde el sábado aquí a Acapulco, aunque empezamos a jugar ayer y hemos estado compartiendo absolutamente todo y aquí seguimos, unidos hasta el último punto del torneo.

P: Y ahora que se va acercando el momento, más aún si mañana pasan a semifinales y si de las semifinales pasan a la final, ¿No les da más pena? ¿Hay algún momento para el arrepentimiento?

R: No, no. La pena está por todo lo que hemos vivido. Pero es una decisión meditada. No es una decisión emocional y bueno, la verdad que también. Además de todos los motivos que tengo para dar el 100% y que hagamos un buen cierre, tengo muchísima ilusión por los nuevos retos, que es lo que voy buscando.

P: Entonces, centrándonos en esos retos, ¿El principal con Chingotto es recuperar ese número uno que durante mucho tiempo fue suyo?

R: Vamos con objetivos a corto plazo mejor, poquito a poco tenemos que conocernos. Lo primero a día de hoy el pronóstico es que empecemos como pareja cuatro. Ojalá que con estos dos primeros torneos sumemos lo suficiente para avanzar posiciones. Vamos poco a poco y ya pensaremos en el uno, que obviamente es un objetivo ambicioso, que queremos conseguirlo y creemos que podemos ganar a todas las parejas. Entonces lo primero es conocernos y luego, cuando tengamos nuestra identidad de pareja, tratar de ponernos esos objetivos de resultados que no creo que sea lo primero que tengamos que hacer.

P: Y para terminar, ¿Qué consejo le daría a Juan Lebrón aun siendo más joven que él?

R: Para Juan que siga así. La verdad es que no para de mejorar en todos los aspectos y con y con todo el amor se lo digo es un jugadorazo, es una persona increíble y bueno, al margen de del ruido que ha habido la semana pasada, no para de mejorar en todos los aspectos y nada, que siga así y que siga disfrutando del pádel.

P: Y que disfrute usted también.

R: Sí, eso es lo que tengo entre ceja y ceja.

P: Mucha suerte Ale Galán.

R: Un saludo.