La portavoz de Más Madrid acusa a Ayuso de «externalizar los montes»… ¡por contratar a la pública Tragsa!

Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha tratado de cargar contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, con la sorprendente acusación de «externalizar hasta los montes» por el hecho de haber contratado a la empresa Tragsa para la conservación de los montes. La realidad es que Tragsa es una empresa pública, integrada en al Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y cuyo objeto es el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza.

En su ánimo por cargar a la presidenta autonómica la responsabilidad de los incendios que estos días están asolanto la geografía española, Bergerot ha espetado que «bomberos forestales bajo mínimos, montes sin mantenimiento y Ayuso entregando la gestión a una empresa. Manual de abandono institucional». Lejos de tratarse de una empresa privada a la que se haya externalizado el cuidado de los montes, Tragsa es una entidad pública que trabaja con las distintas administraciones públicas, incluyendo las comunidades autónomas, que pueden utilizar sus servicios para proyectos específicos.

Tragsa es, además, la empresa pública en la que la que la trama PSOE colocó a quien fuera novia de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, en el año 2021.

Horas antes, Bergerot lanzó un vídeo reivindicando a los bomberos de la Comunidad de Madrid que se mantienen en huelga «con un convenio caducado desde 2008» y ha apreciado su labor durante los incendios de estos días porque «aún así están protegiendo vidas». «Lo que falta es voluntad política. Pero Ayuso prefiere responsabilizarles de los incendios antes que garantizar salarios dignos, medios adecuados y una prevención real. Y eso, en Madrid, se traduce en más hectáreas arrasadas, más peligro y más vidas en riesgo», dijo.