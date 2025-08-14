Incendios en España hoy, en directo | Última hora del fuego en León, Zamora, Orense, Tarifa, evacuados y cortes de carreteras

España vive este jueves una de las jornadas más críticas de la temporada estival. Una serie de incendios forestales, avivados por altas temperatura, vientos intensos y tormentas secas, asolan varias comunidades autónomas y han obligado a evacuar a más de 9.500 personas.

Incendios en España, última hora en directo

Las provincias más afectadas son Zamora y León, en Castilla y León; Orense, en Galicia; así como zonas de Extremadura, la Comunidad Valenciana y Asturias.

En Castilla y León y Galicia se concentran los focos más peligrosos, con decenas de localidades desalojadas y miles de hectáreas calcinadas, así como el paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad.

El balance provisional deja al menos dos personas fallecidas y siete heridas, cuatro de ellas en estado crítico.

Según han informado las autoridades gallegas, la superficie quemada supera ya las 14.500 hectáreas. Esto incluye los incendios más graves como:

El incendio en Chandreja de Quejia, que ha calcinado 4 500 hectáreas.

El incendio en Maceda, que ha calcinado 1 700 hectáreas

En el este del país, el incendio declarado en Teresa de Cofrentes (Valencia), originado por un rayo, continúa fuera de control. Las autoridades han decretado la situación 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales y han desplegado medios aéreos y terrestres, incluida la Unidad Militar de Emergencias.

La situación también es grave en Extremadura, donde el fuego en Jarilla (Cáceres) ha obligado al cierre de 25 kilómetros de la autovía A-66, coincidiendo con la operación salida del puente de agosto. En Ourense, las llamas han interrumpido temporalmente la circulación del AVE entre Madrid y Galicia.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno ha solicitado ayuda a la Unión Europea, que ha enviado dos aviones cisterna para reforzar las labores de extinción. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el país cuenta con medios suficientes, aunque ha reconocido que la situación «pone a prueba la capacidad de respuesta de todos los dispositivos».

Con más de 50.000 hectáreas devastadas y decenas de focos activos, España encara un desafío ambiental y humano de gran envergadura, en el que la prioridad sigue siendo salvar vidas y contener el avance de las llamas.

¿Dónde hay incendios en España?

Las altas temperaturas, el viento y las tormentas secas mantienen decenas de incendios activos en varias comunidades autónomas. Los focos más graves se concentran en el noroeste, el centro-oeste y el este peninsular, con miles de hectáreas arrasadas y evacuaciones masivas. Estos son los principales incendios que asolan al país: