Incendios en España hoy, en directo | Última hora del fuego en León, Zamora, Orense, Tarifa, evacuados y cortes de carreteras
Marlaska dio lecciones a la UE para prevenir incendios una semana antes de irse de vacaciones
España vive este jueves una de las jornadas más críticas de la temporada estival. Una serie de incendios forestales, avivados por altas temperatura, vientos intensos y tormentas secas, asolan varias comunidades autónomas y han obligado a evacuar a más de 9.500 personas.
Las provincias más afectadas son Zamora y León, en Castilla y León; Orense, en Galicia; así como zonas de Extremadura, la Comunidad Valenciana y Asturias.
En Castilla y León y Galicia se concentran los focos más peligrosos, con decenas de localidades desalojadas y miles de hectáreas calcinadas, así como el paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad.
El balance provisional deja al menos dos personas fallecidas y siete heridas, cuatro de ellas en estado crítico.
Según han informado las autoridades gallegas, la superficie quemada supera ya las 14.500 hectáreas. Esto incluye los incendios más graves como:
- El incendio en Chandreja de Quejia, que ha calcinado 4 500 hectáreas.
- El incendio en Maceda, que ha calcinado 1 700 hectáreas
- En el este del país, el incendio declarado en Teresa de Cofrentes (Valencia), originado por un rayo, continúa fuera de control. Las autoridades han decretado la situación 2 del Plan Especial frente a Incendios Forestales y han desplegado medios aéreos y terrestres, incluida la Unidad Militar de Emergencias.
La situación también es grave en Extremadura, donde el fuego en Jarilla (Cáceres) ha obligado al cierre de 25 kilómetros de la autovía A-66, coincidiendo con la operación salida del puente de agosto. En Ourense, las llamas han interrumpido temporalmente la circulación del AVE entre Madrid y Galicia.
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno ha solicitado ayuda a la Unión Europea, que ha enviado dos aviones cisterna para reforzar las labores de extinción. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el país cuenta con medios suficientes, aunque ha reconocido que la situación «pone a prueba la capacidad de respuesta de todos los dispositivos».
Con más de 50.000 hectáreas devastadas y decenas de focos activos, España encara un desafío ambiental y humano de gran envergadura, en el que la prioridad sigue siendo salvar vidas y contener el avance de las llamas.
¿Dónde hay incendios en España?
Las altas temperaturas, el viento y las tormentas secas mantienen decenas de incendios activos en varias comunidades autónomas. Los focos más graves se concentran en el noroeste, el centro-oeste y el este peninsular, con miles de hectáreas arrasadas y evacuaciones masivas. Estos son los principales incendios que asolan al país:
- Zamora (Castilla y León) – Focos descontrolados en Sanabria y la comarca de Aliste, con más de 8.000 hectáreas calcinadas y cientos de evacuados.
- León (Castilla y León) – Incendios en El Bierzo y La Cabrera, que han quemado al menos 5.000 hectáreas y mantienen varios núcleos desalojados.
- Orense (Galicia) – Grandes fuegos en Chandeja de Quejia (4.500 hectáreas), Maceda (1.700 hectáreas) y Parafita (1.800 hectáreas), sumando más de 14.500 hectáreas arrasadas en la comunidad.
- Extremadura (Cáceres) – Incendio en Jarilla con más de 1.000 hectáreas afectadas; ha obligado a cortar 25 km de la A-66 y desalojar a varios centenares de personas.
- Valencia – Incendio en Teresa de Cofrentes, iniciado por un rayo, fuera de control; afecta a unas 1.200 hectáreas y está en situación 2 del PEIF (Plan Especial contra Incendios Forestales).
- Asturias – Varios focos activos en el occidente, especialmente en zonas montañosas de difícil acceso; estimaciones iniciales apuntan a unas 600 hectáreas afectadas.
Casi 14.000 hectáreas quemadas en Orense
Los incendios forestales en la provincia de Ourense han arrasado ya cerca de 14.000 hectáreas, siendo el más grave el de Chandeja de Quejia, con 4.500 hectáreas quemadas. Otros incendios importantes en la zona, como Maceda-Santiso, Oímbra-A Granxa y A Mezquita-A Esculqueira, han contribuido a la devastación.
Extinguido el incendio en Navalmoralejo (Toledo)
El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó la frontera con Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales.
Uno de los brigadistas heridos en Orense está en estado grave
Uno de los tres brigadistas heridos en las tareas de extinción del incendio de Orense se encuentra en estado grave tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo. Los otros dos heridos, de 23 y 25 años, tienen cerca del 15% del cuerpo quemado.
Cerca de 8.000 vecinos evacuados en Molezuelas
Un total de 7.859 personas, de 34 localidades leonesas, han sido evacuadas debido al incendio forestal de Molezuelas/Castrocalbón, que se originó el pasado domingo en Zamora, según la última actualización de datos de la Junta de Castilla y León.
11 incendios en nivel 2 de peligrosidad
El Ministerio del Interior ha informado este jueves que hay un total de «11 grandes incendios en España», según los datos del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). Todos están en situación operativa 2 (con riesgo para las propiedades y las personas). Los más preocupantes son los que azotan Galicia y Castilla y León.
Fallece uno de los heridos de Castilla y León
Uno de los heridos que se encontraban en estado crítico por quemaduras debido a los incendios de Castilla y León acaba de fallecer a causa de las heridas. La víctima tenía 36 años y tenía el 50% del cuerpo quemado, tal y como informa Leonoticias. El nombre del fallecido era Jaime Aparicio.
Se reanudan las labores de extinción en Aroche (Huelva)
Las autoridades volverán a incorporar esta mañana diferentes medios aéreos junto a otros por tierra para extinguir el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje La Contienda de Aroche (Huelva). De esta forma, se movilizarán hasta 18 medios aéreos. Inicialmente, se incorporarán dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, según ha informado el Infoca.
🔴 #IFAroche (Huelva). ACTIVO.
Trabajamos para cerrar el perímetro con maquinaria y equipos de tierra. Principal atención al flanco izquierdo por proximidad de una importante masa forestal de pinos y eucaliptos.
Se van a incorporar 2 🚁 y están listos 2 ✈️ de carga en tierra. pic.twitter.com/jhLAxEhjUo
— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 14, 2025
10 heridos durante los incendios
Los incendios forestales que asolan España han dejado, por ahora, dos fallecidos, uno en Madrid y otro en León. En cuanto a los heridos, ayer la Junta de Castilla y León informó de seis heridos críticos, a los que había que sumar otros cuatro en el resto de España.
Nivel 2 de alerta en Cabezabellosa (Extremadura)
Un convoy organizado se pudo a disposición de la población de Cabezabellosa miércoles para evacuar a los vecinos del pueblo, que tiene 335 habitantes y se encuentra cercado por el fuego y se mantiene en nivel 2 de alerta.
El convoy ha conseguido poner a salvo a 19 personas. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha informado del rescate en su cuenta de X y ha dado las gracias a los habitantes de la localidad que habían decidido quedarse a pesar del incendio.
El convoy organizado para evacuar a los vecinos que quedaban en Cabezabellosa ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a…
— María Guardiola (@MGuardiolaM) August 13, 2025
Los incendios en Galicia afectan al servicio ferroviario
Según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, varios trenes de la línea del AVE entre Madrid y Galicia se han visto afectados por los seis fuegos activos en la provincia de Orense. Adif anunciaba que «las estaciones de Galicia y Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar».
🔥 Está interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia entre Vilavella y Porta de Galicia por un incendio próximo a la infraestructura.
— INFOAdif (@InfoAdif) August 13, 2025
Complicaciones en Jarilla
El incendio de Jarilla, Extremadura, se ha vuelto a complicar durante la noche, por lo que ha obligado al confinamiento de la localidad de Oliva de Plasencia.
El 112 ha procedido al envío masivo de EsAlert informando del confinamiento a los vecinos de esta localidad cacereña. Además, se han cortado 25 km de la autovía A-66.
Incendios en España
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última hora de los incendios que asolan España. Aquí te contaremos cómo avanza el fuego, la situación de los desalojados y los cortes de carreteras y trenes debido a los focos activos en zonas clave del país.
Controlado el incendio de Tarifa
El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz) que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles.