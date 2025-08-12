El incendio desatado este lunes en Tres Cantos pudo comenzar por una tormenta seca que recorrió la Comunidad de Madrid. Así lo trasladó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando.

«Este incendio ha tenido un comportamiento explosivo debido a una tormenta seca que ha recorrido la Comunidad de Madrid. Hemos tenido también un incendio por rayo en La Pedriza y otro en Puebla de la Sierra que han podido ser controlados, pero éste ha tenido un avance explosivo», explicó en una intervención ante los medios de madrugada.

Asimismo, explicó que «en apenas 40 minutos, el fuego avanzó 6 kilómetros y alcanzó la urbanización de Soto de Viñuelas con varias viviendas afectadas».

Los servicios de emergencia rescataron a un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo. Finalmente, ha fallecido esta madrugada en la unidad de quemados del Hospital La Paz.

Durante la noche han trabajado en la zona 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad. Esta mañana, con la luz del día, se han vuelto a incorporar las unidades aéreas.

El incendio de Tres Cantos está perimetrado, pero desde la Delegación del Gobierno en Madrid han pedido precaución porque las rachas de viento previstas para esta tarde podrían volver a complicar la situación.

Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.