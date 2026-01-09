10 cosas increíbles que vas a poder hacer en enero en Madrid: planes para todos los gustos

A pesar de que la Navidad ya se ha quedado atrás y el mes de enero, se ha presentado como el de la vuelta a la rutina, lo cierto es que Madrid no descansa en lo que respecta a propuestas de cultura y ocio, y prueba de ello es su agenda cultural para este mes. En ella, podemos encontrar planes para todos los gustos entre los que destacan estos que ahora te proponemos: 10 cosas increíbles que vas a poder hacer en enero en Madrid.

Las posibilidades son tan variadas que vas a poder elegir más de una cosa.. Enero combina estrenos de cine, exposiciones inmersivas, celebraciones populares, conciertos en salas grandes y pequeñas o experiencias que sólo se dan en Madrid, y además muchas de ellas duran todo el mes así que no hará falta que corras. Toma nota entonces, porque esta es nuestra selección de diez propuestas que resume aquello que realmente merece la pena. Planes para todos los gustos, y edades, y con esa mezcla de cultura, ocio y curiosidad que define a Madrid a comienzos de año.

Avatar: The Experience

El viaje a Pandora continúa ocupando Espacio Delicias y se ha convertido en uno de los grandes reclamos del invierno madrileño. El recorrido inmersivo, que dura aproximadamente una hora, permite adentrarse en selvas bioluminiscentes, laboratorios que recrean el trabajo de los científicos de la RDA y criaturas animatrónicas que sorprenden incluso a quienes conocen bien la saga. El paseo guiado por el Pandoran Research Foundation aporta además una lectura ecológica que hace que la experiencia no se quede solo en la espectacularidad visual. Está en Paseo de las Delicias 61 y las entradas parten de los 18 euros.

FLOW, música y videomapping

A partir de mañana 10 de enero, la Friedenskirche se convierte en un escenario poco habitual para un viaje audiovisual inspirado en el Moldava, el río que atraviesa Praga. El proyecto transforma las paredes y la cúpula del templo en un lienzo envolvente donde conviven música sinfónica, luz y movimiento gracias a un videomapping que convierte la iglesia en un paisaje en continuo cambio. La experiencia, con pases variados y un ambiente íntimo, se celebra en el número 6 del paseo de la Castellana y tiene entradas desde 9 euros.

Una exposición para jugar de María Jerez

Matadero arranca enero con una propuesta que rompe cualquier idea clásica de sala de exposiciones. Desde el día 16 puede visitarse Se necesita un pueblo para mover un desierto, una instalación donde el visitante participa, toca, sopla, mueve y experimenta. La artista María Jerez plantea un espacio que solo cobra sentido a través del juego, algo poco habitual en entornos expositivos y que convierte la visita en un ejercicio compartido. El acceso es gratuito mediante reserva previa y se encuentra en la plaza de Legazpi.

Fiestas de San Antón

El 15 de enero comienza una de las celebraciones más queridas por los madrileños, especialmente por quienes conviven con animales. Las fiestas del patrón se concentran en la iglesia de la calle Hortaleza, pero el programa se extiende por varias zonas del barrio con desfiles de mascotas, exhibiciones caninas, talleres infantiles y actividades solidarias. La tradición culmina con las clásicas vueltas y la compra de los panecillos del santo, una costumbre que mantiene vivo el espíritu castizo de estas fechas. Todas las actividades son gratuitas.

Los mejores conciertos del mes

La actividad musical es variada este enero en Madrid, con una programación que mezcla artistas nacionales e internacionales. Las salas de la ciudad reciben a nombres como Baiuca, Milo J, Luz Casal, Patrick Watson o Militarie Gun, además de propuestas de estilos muy distintos que llenan desde recintos medianos hasta pequeños espacios repartidos por varios distritos. Las entradas, que dependen de cada sala, suelen arrancar en torno a los 12 euros y convierten este mes en el perfecto para volver a disfrutar de la música en directo.

Aeropuertos Liminales

El fotógrafo Cosme del Olmo lleva al Espacio Jovellanos una mirada pausada hacia esos lugares de tránsito donde las emociones se mezclan sin que apenas reparemos en ello. La muestra, disponible del 15 al 22 de enero en la calle Jovellanos, reúne más de treinta fotografías en blanco y negro que retratan terminales, salas de espera y escenas fugaces que ocurren entre un despegue y un aterrizaje. El acceso es gratuito y la visita deja una sensación de calma difícil de encontrar en pleno centro.

Estreno en cine de La asistenta

La adaptación cinematográfica del bestseller de Freida McFadden se estrenó el 1 de enero en las principales salas de Madrid. Dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, la película recrea el ambiente inquietante del libro y sigue a una joven asistenta que acepta un trabajo aparentemente perfecto en la casa de los Winchester. El thriller psicológico se convierte así en uno de los primeros estrenos potentes del año.

Carmen Martín Gaite, una vida y una obra

La Biblioteca Nacional dedica todo el mes a un recorrido por la trayectoria vital e intelectual de la escritora salmantina. La exposición reúne manuscritos, fotografías, correspondencia y objetos personales que permiten entender mejor tanto su proceso creativo como su relación con la literatura y con su tiempo. El edificio del paseo de Recoletos se convierte en un recorrido cronológico que profundiza en su figura y la acerca al público desde una perspectiva íntima.

BuzzAttack

En Chamberí se ha instalado un juego inmersivo que recuerda a los concursos televisivos de sobremesa, pero con un toque contemporáneo. Equipos de cuatro personas participan en distintas pruebas que van desde adivinar canciones y videoclips hasta retos de memoria, velocidad o cultura general. El espacio, iluminado como un plató real, está en la calle Raimundo Lulio y el precio por grupo es de 100 euros. Un plan divertido para quienes buscan algo distinto a los planes habituales de ocio.

Talleres de escritura en las Bibliotecas Públicas

La red de bibliotecas de Madrid inaugura el año con una programación amplia de cursos que comenzaron ayer jueves 8 de enero y abarcan narrativa, poesía, mitología aplicada al relato o iniciación al pódcast. Los talleres se distribuyen por distintos distritos, con horarios de mañana, tarde y fin de semana, y permiten que cualquier persona interesada en escribir encuentre un espacio cercano para formarse. La inscripción es gratuita y las plazas se asignan por orden de solicitud.