Adiós a las camas de siempre: la nueva tendencia que llega a España y lo va a cambiar todo en 2026

Ahora que ha comenzado el 2026, España se prepara para un cambio radical en el diseño de los dormitorios. Las camas de siempre están a punto de desaparecer ante el auge de una nueva tendencia que, aunque tiene raíces centenarias, no ha sido hasta ahora cuando ha cobrado fuerza en nuestro país. Hablamos de las camas japonesas o estilo futón, las cuales prometen no sólo transformar la estética los dormitorios, sino también la forma de concebir el espacio, la comodidad y la funcionalidad en el hogar.

Las camas japonesas se caracterizan por situarse casi al nivel del suelo y por su diseño sencillo, con el fin de maximizar el espacio y aportar ligereza visual a la estancia. La estética limpia y ordenada de estas camas ha conquistado a quienes buscan un dormitorio que transmita calma y equilibrio. «Se trata de una propuesta que combina funcionalidad, estética y bienestar. El hecho de estar más cerca del suelo genera una sensación de amplitud, reduce la sensación de agobio y permite un flujo de luz más natural en la habitación».

El auge de las camas japonesas en España

Una de las principales razones por las que estas camas están ganando terreno a un ritmo de vértigo es su versatilidad. Los futones se pueden plegar o enrollar durante el día, liberando espacio para otras actividades. Esto es especialmente útil en pisos pequeños, habitaciones multifuncionales o estudios, donde cada metro cuadrado cuenta.

Además, el estilo japonés permite combinar estas camas con otros muebles bajos, como mesas de noche flotantes, estanterías modulares o tatamis tradicionales. La sensación general es de ligereza, algo que contrasta con los dormitorios convencionales, donde las camas altas y voluminosas pueden dominar visualmente la habitación.

Comodidad y ergonomía

Los modelos actuales de futones incorporan colchones de espuma viscoelástica, látex o combinaciones híbridas que ofrecen el mismo confort que una cama tradicional, e incluso ventajas adicionales. Al estar más cerca del suelo, el cuerpo mantiene una postura más alineada y estable, lo que contribuye a una mejor calidad de descanso.

«El mito de que las camas japonesas son incómodas ha quedado atrás», aseguran los expertos en descanso y ergonomía. «Hoy en día existen modelos adaptables a diferentes tipos de sueño y preferencias, desde colchones blandos hasta más firmes, siempre con el soporte adecuado para la espalda y las articulaciones».

El futón de algodón combina la tradición japonesa con las técnicas de fabricación actuales, ofreciendo un producto artesanal de alta calidad. Confeccionado íntegramente con algodón, tanto en su interior como en su exterior, resulta especialmente agradable al contacto con la piel, ya que retiene el calor en invierno y absorbe la humedad en verano. Es suave, transpirable e hipoalergénico, lo que asegura un descanso cómodo y saludable durante toda la noche. En términos de adaptabilidad, la firmeza del algodón permite que el futón se amolde perfectamente a las curvas del cuerpo.

Sostenibilidad

En 2026, la sostenibilidad es un factor clave en la decoración de interiores, y las camas japonesas encajan perfectamente en esta filosofía. Muchos fabricantes utilizan madera maciza de bosques certificados, bambú o tatamis elaborados con fibras naturales. Además, los colchones suelen estar libres de químicos agresivos y confeccionados con materiales hipoalergénicos.

Estilo decorativo

Aunque su origen es japonés, la tendencia del futón se está adaptando al gusto occidental. Hoy es posible encontrar camas bajas con cabeceros integrados, sistemas de almacenamiento ocultos debajo del colchón o incluso combinaciones con camas nido para niños y adolescentes. Los fabricantes están creando modelos modulares que se adaptan al tamaño de la habitación, al estilo de decoración y a las necesidades de cada familia.

No solo se trata de un cambio físico en los dormitorios: las camas japonesas representan también una filosofía de vida. Inspiradas en la tradición zen, promueven el orden, la limpieza y la sensación de serenidad.

Consejos para quienes quieran adoptar la tendencia

Para quienes quieran sumarse a esta «revolución», los expertos recomiendan algunos puntos clave:

Medir bien el dormitorio antes de elegir el futón. Las camas japonesas requieren espacio libre alrededor para moverse y ventilar el colchón.

Elegir materiales de calidad, tanto en la estructura como en el colchón. La durabilidad y comodidad son esenciales.

Combinar con muebles bajos y minimalistas para mantener la armonía estética.

Integrar textiles suaves y naturales, como lino, algodón o bambú, para crear un ambiente relajante y zen.

No olvidar la iluminación: lámparas bajas o indirectas realzan el efecto de amplitud y serenidad.

En definitiva, 2026 será el año en que los dormitorios en España empezarán a mirar hacia Oriente. Las camas japonesas, con su diseño bajo, minimalista y funcional, ofrecen mucho más que una alternativa al somier tradicional: representan un cambio en la forma de vivir y de percibir nuestro espacio personal. Desde la comodidad y ergonomía hasta la sostenibilidad y la estética, este tipo de camas promete transformar nuestros hogares.