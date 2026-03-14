Ni vinagre ni sal: el truco fácil y definitivo para pelar los huevos cocidos sin que se rompan
Este truco fácil y definitivo para pelar los huevos cocidos sin que se rompan nos cambiará la vida.
No será necesario usar vinagre. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para pelar los huevos sin que se rompan, ideales para rellenarlos o aprovechar al máximo cada uno de estos huevos que hemos acabado de cocinar.
Ni sal ni vinagre
Esta forma de pelar los huevos duros es ideal para crear estos huevos rellenos que nos sumergirán de lleno en este cambio de ciclo que nos hace aprovechar al máximo cada uno de los alimentos.
El truco fácil y definitivo para pelar los huevos duros
Golpea con una cuchara los huevos, de tal forma que se cree al cocerlos una cámara de aire que conseguirá que, a la hora de pelarse, la cascara salga con mucha facilidad. No tendrás que desperdiciar nada más, en esta receta de huevos relleno podrás poner en práctica este truco.
Ingredientes:
- 6 huevos
- 100 gramos de atún en conserva
- 50 gramos de aceitunas verdes sin hueso
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza
- Sal y pimienta al gusto
- 100 gramos de queso rallado (preferiblemente Gruyère o Cheddar)
- Perejil fresco picado (opcional, para decorar)
Preparación:
- Comienza por cocer los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, retíralos del agua caliente y colócalos en un recipiente con agua fría para cortar la cocción. Esto permitirá que los huevos queden perfectamente cocidos y fáciles de pelar.
- Una vez que los huevos estén fríos, pélalos con cuidado y córtalos por la mitad a lo largo. Retira las yemas y colócalas en un bol.
- Añade el atún en conserva desmenuzado, las aceitunas verdes picadas, la mayonesa y la mostaza a las yemas de huevo. Mezcla todo bien hasta obtener una pasta homogénea. Puedes sazonar con sal y pimienta al gusto.
- Rellena las mitades de huevo cocido con la mezcla de yemas y colócalas en una bandeja apta para horno.
- Espolvorea el queso rallado sobre los huevos rellenos y gratínalos en el horno precalentado a 180°C durante unos 10-15 minutos, o hasta que el queso esté dorado y burbujeante.
- Una vez que los huevos rellenos gratinados estén listos, retíralos del horno y déjalos reposar durante unos minutos antes de servir. Esto permitirá que el relleno se asiente y los sabores se mezclen.
- Si lo deseas, espolvorea un poco de perejil fresco picado sobre los huevos rellenos gratinados antes de servir. Esto le dará un toque de frescura y color al plato.
- Atrévete a probar uno de esos platos que convierte a unos simples huevos en algo maravilloso. Una combinación de ingredientes que es realmente espectacular en todos los sentidos.