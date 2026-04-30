Conciertos gratis en Madrid por el 2 de mayo: todas las actuaciones por el Día de la Comunidad de Madrid

Madrid se prepara para un puente de mayo de lo más especial. Cierto es que los madrileños van a poder disfrutar de tres días festivos de igual forma que el resto de España (o aquellos que no trabajen el sábado) con motivo del Día del Trabajador, pero es que además celebran el 2 de mayo y lo hacen con una de esas agendas que invitan a quedarse en la calle todo el día. De este modo, entre el festivo del 1 de mayo y el Día de la Comunidad, la ciudad se llena de música, escenarios al aire libre y propuestas culturales repartidas por distintos puntos de la región. Y, como cada año, los conciertos gratuitos por el 2 de mayo vuelven a ser uno de los grandes reclamos.

La edición de 2026 no se queda corta y de hecho, llega con un cartel variado que mezcla nombres actuales con propuestas más tradicionales, todo con acceso libre hasta completar aforo. Y el gran escenario para disfrutar de estos conciertos por el 2 de mayo lo encontramos en la explanada de Puente del Rey que se consolida como el epicentro musical de estas fiestas, aunque no es el único espacio donde se van a desarrollar los actos por esta fiesta en honor a la Comunidad de Madrid, con mucha música en directo, así como actividades culturales y hasta un espectáculo de drones que seguro nadie querrá perderse y de todo ello, no sólo de los conciertos, te ofrecemos ahora todos los detalles.

Conciertos gratis en Madrid por el 2 de mayo

El programa de conciertos gratis por las Fiestas del 2 de mayo en Madrid no se concentra únicamente en actuaciones el sábado 2 de mayo y tal vez el domingo, sino que en realidad van a ser cuatro días de música para todos los gustos. De este modo, todo comienza hoy jueves 30 de abril cuando a partir de las 20:00, Berkana y los Seminuevos abrirán la programación en Puente del Rey, seguidos por Lobos Negros, que subirán al escenario a las 21:30.

El ritmo prosigue el viernes 1 de mayo, aunque con otros estilos. A las 12:30 tendrá lugar la Gala de Zarzuela, interpretada por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), una cita que suele atraer a un público muy diverso. Por la tarde, la música volverá a un registro más contemporáneo con Bely Basarte a las 19:30 y Judeline a las 21:30, dos nombres que son tal vez de los grandes reclamos musicales para estas fiestas especialmente el de la gaditana Judeline dado que su actuación servirá como antesala para su gira estival que pasará por algunos de los festivales clave en el circuito europeo.

El sábado 2 de mayo, será el gran día en Madrid por lo que la programación será más extensa. La tarde arrancará a las 17:00 con la actuación de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, seguida por Arrabel a las 17:30, en un claro guiño a la tradición. Y luego las 18:00, además, se celebrará una recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo, uno de los momentos más simbólicos de la jornada.

A partir de ahí, la música vuelve a tomar protagonismo con joseluis a las 19:30. Pero uno de los momentos más esperados llegará a las 21:30, cuando Alcalá Norte suba al escenario para poner a bailar a todos los asistentes con temas como «La Vida Cañón».

Y por último el domingo 3 de mayo bajará un poco el ritmo, pero sin perder el ambiente festivo. Desde las 12:00 hasta las 15:30 se celebrará el Encuentro Nacional de Folclore, mientras que por la tarde habrá un pasacalles con la Rondalla Santa Eulalia de Mos a las 19:30. Como cierre, se proyectará la película Rondallas a las 21:00.

Mucho más que conciertos: drones, cultura y ambiente en toda la región

Aunque la música es uno de los grandes atractivos, las Fiestas del 2 de mayo de 2026 van bastante más allá. Este año, una de las propuestas que más expectación ha generado es el espectáculo aéreo con 1.000 drones, previsto para el sábado 2 de mayo a las 22:00 en el Parque de la Cuña Verde de Latina.

Durante unos 12 minutos, el cielo se convertirá en una especie de lienzo en movimiento, con figuras que representarán momentos clave de la historia madrileña y algunos de los símbolos más reconocibles de la región.

Y a todo esto se suman representaciones teatrales, sesiones de música vermut y actividades culturales repartidas por espacios como el Centro Cultural Pilar Miró, la Puerta del Sol y otros puntos de la ciudad. La programación también se extiende a municipios como Moratalaz, Morata de Tajuña, Parla, Loeches o Aldea del Fresno, lo que permite que la celebración no se quede solo en el centro.

Además, durante estos días es habitual encontrarse con talleres, mercados temáticos y propuestas pensadas para los más pequeños, lo que convierte estas fiestas en un plan bastante completo para todo tipo de público.

El carácter gratuito de la mayoría de actividades facilita que cualquiera pueda sumarse, aunque eso sí, conviene tener en cuenta que muchos eventos tienen aforo limitado. Por eso, si hay algún concierto o espectáculo concreto en mente, lo más recomendable es acercarse con tiempo.