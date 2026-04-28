Día del Trabajador 2026: todas las comunidades dónde es festivo el 1 de mayo de 2026

Estamos a pocos días para que comience el mes de mayo, y con él llega uno de los días festivos que se espera en muchas comunidades. Se trata del Día del Trabajador que se celebra un año más el 1 de mayo y que este año además cae en viernes por lo que seguro que muchos aprovechan para hacer una escapada, pero ¿dónde es festivo exactamente cuando llega el Día del Trabajador?.

Lo cierto es que, a diferencia de otras festividades que las comunidades autónomas pueden mover a su antojo para evitar que caigan en domingo o para pegarlas a un lunes, el 1 de mayo aparece en el calendario laboral de las comunidades autónomas como un «festivo nacional no sustituible». Esto quiere decir que el parón es total y simultáneo en todo el país, así que no tienes que dudar nada porque estamos ante un día de fiesta que se celebra en toda España. Sin embargo, no todo son celebraciones idénticas en todas partes dado que mientras que para el grueso de España el descanso empieza el viernes y acaba el domingo, en el caso concreto de Madrid, tenemos que hablar de que suman una fiesta más durante el fin de semana, lo que implica que van a poder hacer escapadas como el resto, pero que en el caso de quedarse en la comunidad podrán encontrar diversos actos relacionados con la celebración del 2 de mayo.

Dónde es festivo el 1 de mayo

Este próximo viernes 1 de mayo de 2026 es festivo en todas las comunidades autónomas de España. Al ser una fiesta nacional obligatoria recogida en el calendario oficial del Estado, no hay excepciones regionales. De este modo ya tenemos que mentalizarnos que todas las oficinas, bancos, centros educativos y la mayoría de los comercios y supermercados cerrarán sus puertas de forma unánime en todo el territorio nacional.

Y además este año estamos de suerte ya que al caer en viernes, este festivo genera un puente de tres días (viernes, sábado y domingo) que afecta a todas las provincias por igual y que llega al que hace poco (a finales de marzo), se celebró con motivo de la Semana Santa. Como decimos, hemos tenido suerte porque este año encontramos uno de los pocos momentos en los que de repente nos encontramos con un puente relativamente largo, aunque no nos podemos olvidar que la jornada del primero de mayo, no deja de ser algo reivindicativo, si tenemos presente todo el rato, qué es lo que se celebra.

Qué se celebra el viernes 1 de mayo

Lo que hoy muchos identifican como una jornada de ocio y descanso tiene un origen mucho más reivindicativo: con nombre propio y que no es otro que el Día Internacional de los Trabajadores. La fecha sirve para recordar las movilizaciones de 1886 en Chicago, donde miles de obreros se lanzaron a la calle para exigir algo que hoy nos parece básic y que era la jornada laboral de ocho horas.

Aquel conflicto terminó con el juicio y ejecución de varios dirigentes sindicales, conocidos como los «Mártires de Chicago». Por ello, el 1 de mayo no es solo un día libre, sino una jornada en la que se celebran manifestaciones en las principales ciudades españolas para recordar los derechos laborales conseguidos y plantear nuevas demandas sociales.

Desde cuándo se celebra el Día del Trabajador en España

La historia del 1 de mayo en España es el reflejo de la propia historia del país. La festividad se oficializó por primera vez en 1931, con la llegada de la Segunda República. Fue un periodo breve, ya que tras la Guerra Civil, el régimen de Franco prohibió la celebración por su carga ideológica y sindical, sustituyéndola por la fiesta religiosa de San José Obrero.

Hubo que esperar hasta la Transición para que la fecha recuperara su sentido original. Fue en 1978 cuando se reinstauró legalmente el Día del Trabajador como festivo nacional y no laborable, manteniéndose así de forma ininterrumpida hasta hoy como una de las fechas clave del calendario democrático.

Qué otra fiesta hay esta semana y en qué comunidad

El Día del Trabajador es la fiesta que todos vamos a celebrar este viernes, pero además, esta misma semana, la Comunidad de Madrid celebra su día grande el 2 de mayo, y que es la fiesta que conmemora el levantamiento popular de 1808 contra las tropas de Napoleón, un hito que marca el inicio de la Guerra de la Independencia y que es el eje central de los actos institucionales en la capital.

Pero ojo al dato para quienes vivan en Madrid este 2026: el 2 de mayo cae en sábado. A diferencia de lo que ocurre cuando esta fiesta cae en domingo (que suele trasladarse al lunes), al caer en sábado el festivo se consume dentro del fin de semana. Esto significa que los madrileños no tendrán un día extra de descanso el lunes 4 de mayo, por lo que disfrutarán exactamente del mismo puente de tres días que el resto de españoles aunque con actividades, eventos y planes relacionados con ese 2 de mayo que celebra toda la Comunidad.